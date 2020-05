Een stukje Breda aan je voeten: 'Idee is ontstaan vanuit passie voor de stad'

BREDA - Een stukje Breda aan je voeten. Wie wil dat nou niet? Dat moeten twee jonge Bredase ondernemers hebben gedacht. Op 1 juni lanceren zij CitySockss. Binnenkort verkrijgbaar bij alle Albert Heijn filialen in Breda.

In 2019 richtte twee jonge Bredanaars het bedrijf Citysockss op. "Het idee is ontstaan vanuit de passie voor eigen stad." Dankzij deze passie kwam het idee om de rijke geschiedenis van de stad en wijken vorm te geven op sokken. "Op die manier kunnen inwoners hun trots over de stad delen met hun eigen sokken."

Vanaf 1 juni kan iedere Bredanaar de sokken kopen. Deze zijn te vinden in alle Albert Heijn filialen in de stad. Het label City Sockss komt met de ode aan de stad Breda en doneert een deel van de opbrengt aan Stichting Grote Kerk.