Bredase cadetten leren kinderen over oorlog en vrijheid in online lessenreeks

BREDA - Tijdens de coronacrisis voelen kinderen voor het eerst hoe het is om geen vrijheid te hebben, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit jarenlang de werkelijkheid voor veel kinderen. Om deze oorlog op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen bij kinderen tussen de 10 en 12 jaar, begonnen een aantal cadetten van de KMA met een online lessenreeks.

Ook de cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) hebben niet stilgezeten in de coronatijd. In het kader van 75 jaar vrijheid kwamen een aantal cadetten met een bijzonder initiatief. Met een online lessenreeks gebaseerd op het boek 'Oorlogswinter' vertellen zij kinderen over vrijheid. Elke woensdagmiddag komt om 13.00 uur een nieuwe aflevering op het YouTubekanaal 'Thuis naar School'. In acht afleveringen wordt de Tweede Wereldoorlog op een toegankelijke manier onder de aandacht gebracht van kinderen tussen de 10 en 12 jaar.

In die serie vertellen de cadetten het verhaal van de 16-jarige Michiel. Het verhaal uit het boek 'Oorlogswinter' van Jan Terlouw geeft een indrukwekkende weergave van het leven in Nederland destijds. In de video's op het KMA-terrein lezen cadetten hoofdstukken voor uit het boek, waarna wordt ingegaan op belangrijke historische aspecten. Hierin worden zij ondersteund door geschiedenisdocenten van de Faculteit Militaire Wetenschappen.

De serie moet een leuke afwisseling zijn op het reguliere curriculum. Het verhaal geeft basisschoolkinderen op een spannende maar luchtige manier inkijk in dilemma’s van jongeren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om te begrijpen hoe belangrijk vrijheid is, mag het verhaal van de oorlog niet worden vergeten. Daarom vertellen cadetten in ‘Michiel in de Oorlog’ waarom vrijheid niet vanzelfsprekend is.