Eindelijk weer terrassen in Breda: Horeca maakt zich klaar voor 1 juni

BREDA - Langzaamaan verschijnen er steeds meer terrassen in de Bredase binnenstad. Horeca-ondernemers zijn druk bezig om alles klaar te maken voor maandag 1 juni. Dan mogen zij, na maandenlang dicht te zijn geweest, eindelijk weer open.

Nog een paar nachtjes slapen en dan mogen alle Bredase horecazaken hun deuren weer openen. Horeca-eigenaren zijn dan ook druk bezig met het inrichten van hun terrassen. En dat is nog best een uitdaging, want alle tafeltjes moeten 1,5 meter van elkaar af staan.

Het ziet er naar uit dat 1 juni, Tweede Pinksterdag, een prachtige dag wordt om het terras op te zoeken. Volgens de weersvoorspellingen wordt het zonnig met temperaturen tot 25 graden. Heerlijk vertoeven in de binnenstad dus.

Protocol

Maandagmiddag klokslag 12.00 uur kunnen Bredanaars de deur weer uit voor een hapje of drankje. Wel moeten zij zich bij hun bezoek aan diverse regels houden. Zo heeft de overheid besloten dat er niet meer dan twee personen aan één tafeltje mogen zitten. Mits je in hetzelfde huis woont, dan mag je met maximaal vier personen aan één tafel. Daarnaast wordt de gasten voorafgaand aan hun bezoek gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben. Blijkt iemand klachten te hebben die op corona kunnen duiden? Dan mag het horecapersoneel hem/haar terug naar huis sturen. Verder moet er altijd 1,5 meter afstand gehouden worden.

Om alles in goede banen te leiden vragen de meeste restaurants om van te voren te reserveren. Ook hanteren sommige zaken een tijdslot.

Terrassenplan

Hoe het Bredase terrassenplan er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Mogelijk wordt het Bredase Chasséveld ingericht als één groot terras. "We zijn naar allerlei verschillende scenario's aan het kijken", liet burgemeester Depla eerder al weten. Vrijdag lichten de gemeente en de KHN Breda het plan verder toe.



Foto: Babette Bakermans



Foto: Dylan Simjouw