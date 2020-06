Bredanaars genieten volop van geopende terrassen tijdens schitterende pinksterdag

BREDA - Om 12.00 uur was het dan eindelijk zover. De terrassen mochten na maanden eindelijk weer open. Dat hoef je Bredanaars geen twee keer te zetten. De terrassen stromen deze Tweede Pinksterdag dan ook vol. Bekijk hier de foto's!

Vandaag is het na maanden weer mogelijk om in Breda op het terras te zitten. De combinatie van prachtig weer en een nationale vrije dag is hét recept voor een goede opkomst. Op de Grote Markt, bij de haven en op nog veel meer plekken draait het maar om één ding: genieten van de zon onder het genot van een drankje. Veel mensen zijn blij dat ze eindelijk weer een terrasje kunnen 'pakken'. Dat zorgt dan ook voor een gezellige en relaxte sfeer in de binnenstad.

Regels

Tweetallen hoeven aan een tafeltje geen afstand te houden, net als mensen uit één huishouden. Ga je met meer dan 2 mensen naar het terras en zijn jullie geen huishouden? Dan moeten jullie 1,5 meter afstand houden van elkaar. Horecaondernemer en voorzitter van de KHN Breda roept Bredanaars op om daar eerlijk over te zijn. "Je zult zien dat spontaan iedereen ineens een huishouden is met elkaar", legt hij uit. "Dat klinkt dan misschien grappig, maar dat is het niet. Je brengt er de horecaondernemer namelijk enorm mee in de problemen. Die is ervoor verantwoordelijk dat de regels worden nageleefd en moet op je kunnen vertrouwen dat je eerlijk bent."

Terrassen

In Breda is meer ruimte gecreëerd voor de terrassen. Als dat niet was gedaan, dan was er vandaag plek geweest voor zo'n 4500 stoelen. Normaal gesproken, dus zonder 1,5 meter afstand, zijn dat er 10.000. Dankzij het terrassenplan dat is opgesteld zijn er vandaag zo'n 6000 stoelen beschikbaar.