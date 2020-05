Meer ruimte voor terrassen, maar nog steeds 4000 stoelen minder dan normaal

BREDA - Er komt meer ruimte voor terrassen in Breda. Vanaf maandag zullen stoelen en tafels onder andere op de Grote Markt, het Kasteelplein en bij de Haven meer ruimte in nemen dan normaal het geval was. Maar dat wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk meer terrassen komen, benadrukte burgemeester Depla vrijdag tijdens de presentatie van het plan. In totaal zullen er van de 10.000 terrasstoelen in de stad 'slechts' 6000 overblijven.

Maandag is het eindelijk zo ver. Dan kan er in Breda weer van een drankje of een hapje op het terras worden genoten. Maar omdat dat wel volgens de RIVM-richtlijnen moet gebeuren, is het aantal stoelen beperkt. Als de gemeente Breda géén extra ruimte zou maken, dan blijven er van de 10.000 plekken zo'n 4500 over. Om Bredanaars meer ruimte te bieden en horecaondernemers meer mogelijkheden te geven, komt die extra ruimte er dus wel. Met het huidige terrassenplan kunnen er maandag 6000 terrasstoelen naar buiten. "Het is dus belangrijk om te beseffen dat dat er nog steeds veel minder zijn dan normaal. Maar met dit plan bieden we de ondernemers én Bredanaars wel wat meer ruimte dan de kleine 5000 stoelen die het anders zouden zijn geweest."

Waar?

De extra ruimte wordt gecreëerd op plekken waar het bestemmingsplan niet veranderd hoeft te worden. Oftewel: op plekken waar normaal al terrassen (in de buurt) staan. Zo wordt de Grote Markt voller gezet, met onder andere stoelen voor het stadhuis. Ook bij de Haven, op de Havermarkt, het Van Coothplein en bij de Veemarktstraat en Gasthuispoort wordt extra ruimte benut om terrassen te plaatsen. Een grote toevoeging is bovendien het Kasteelplein. Daar komen op het deel onder de bomen, dat normaal leeg is, ook terrassen. Ook zullen de stoepen van de Reigerstraat gevuld worden met tafels en stoelen.

De verdeling van de plekken onder de ondernemers is onderling afgestemd. "We begonnen met de stelling dat als je het niet eens kon worden, dat het bij de huidige situatie zou blijven", legt Johan de Vos uit. "Het is dus samen eruit komen, of niets hebben. Gelukkig hebben we heel veel samenwerking gezien." Hoewel het terrassenplan eruit ziet als enkele 'simpele' groene strepen op de kaart, kostte de realisatie ervan veel tijd, legt De Vos uit. "Iedere situatie is anders. Iedere meter moet afgesproken worden met de directe betrokkenen. Maar ook met de hulpdiensten, met afvalservice etcetera. Dat kost veel tijd, maar is enorm belangrijk."

Grote parkeerplaatsen

Over andere ruimtes voor terrassen, zoals het veelbesproken chasséveld maar ook Seeligkazerne en de parkeerplaats van Vlaszak, is nog geen knoop doorgehakt. Daarvoor was de voorbereidingstijd simpelweg te klein. Volgende week hoopt de gemeente meer duidelijkheid te kunnen geven over dergelijke andere plekken. Daar zou dan niet alleen ruimte komen voor terrassen, maar ook mogelijk voor cultuur of leisure.

Evaluatie

De gemeente en KHN afdeling Breda hadden vorige week maandag graag een oefendag willen draaien. Dat werd door Den Haag echter niet toegestaan, tot teleurstelling van onder andere Burgemeester Depla. "Eigenlijk zal 1 juni nu onze pilot worden. Dinsdag 2 juni gaan we meteen om tafel zitten om te evalueren. Dan gaan we bekijken wat er goed ging, en waar het beter moet."



Johan de Vos, burgemeester Depla en wethouder Adank met de kaart van het terrassenplan - Gemeente Breda