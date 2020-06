Na ruim 3 maanden is de IC van Amphia 'leeg': geen enkele coronapatiënt meer op IC

BREDA - Er liggen geen coronapatiënten meer op de intensive care van het Amphia ziekenhuis in Breda. Dat bevestigt een woordvoerder van het ziekenhius. Er worden in totaal zeven patiënten vanwege COVID-19 verzorgd in Amphia. Daarvan ligt er geen één op de IC.

De uitpuilende intensive care's in Italië waren beelden die in maart in Nederland hard binnen kwamen. In Italië was niet genoeg ruimte voor alle patiënten, waardoor er onmenselijk keuzes gemaakt moesten worden. Dat wilde Nederland voorkomen. De IC capaciteit werd dan ook flink uitgebreid. Ook in het Amphia. Daar werden de dertig bedden op de IC uitgebreid naar 43, met een mogelijkheid om nog verder uit te breiden naar 56. Ook werden er verschillende patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in het Noorden van het land.

Gisteren was dan ook een bijzondere dag voor het Amphia. Toen verhuisde de laatste coronapatiënt van de IC naar de cohortafdeling. Er liggen nu dus geen patiënten die besmet zijn met Covid-19 op de intensive care. Op de cohort-afdeling liggen nu nog zeven patiënten die besmet zijn met het virus.

In totaal overleden er in het Bredase ziekenhuis 103 mensen aan het coronavirus. 307 patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een besmetting met corona, maar konden uiteindelijk het ziekenhuis weer verlaten.