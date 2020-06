Wordt Jeffrey Laterveer de Sterkste man van de Wereld?

BREDA - De 30-jarige Jeffrey Laterveer staat aan de vooravond van zijn eerste 'Sterkte Man van de Wereld-wedstrijd'. Op 24 juli krijgt hij in Oekraïne de kans om zichzelf te bewijzen in de gewichtsklasse tot en met 105 kilogram. "Realistisch gezien maak ik geen schijn van kans, maar ik wil me meten met de besten", vertelt hij trots.

Het clubje van mannen dat meedoet aan dit soort wedstrijden is in Nederland erg klein. "Zelf ben ik in 2014 pas echt in aanraking gekomen met deze tak van sport." Jeffrey, die geboren werd in Breda, hield zich tot die tijd vooral bezig met basketbal, maar ook het fitnessen zat er bij hem al vroeg in. "Mijn vader is altijd bodybuilder geweest", legt hij uit in zijn eigen gym in Wouwse Plantage. Aan de muur hangen verschillende foto's van eerdere wedstrijden, maar ook een foto van zijn vader. "Hier is hij bijna zestig en hij ziet er nog steeds uit als een beest", lacht hij. "We hadden thuis dan ook een volledige gym waarin we konden trainen."

Lokale wedstrijden

Maar, in 2014 leerde hij iemand kennen die meedeed aan 'De sterkste man'-wedstrijden. "Dat leek me heel vet, dus toen zijn we met een clubje van jongens gaan trainen." Dat begon met lokale wedstrijden op kermissen. "Maar eigenlijk ben ik het ieder jaar serieuzer gaan oppakken. Ik wil mezelf uitdagen. Dat competitieve zit gewoon in me." Toen Jeffrey dan ook de kans kreeg om mee te doen aan de 'Sterkste man van de Wereld'-wedstrijd twijfelde hij geen moment. "Dat is pas echt vet. Nu kan ik me meten met de beste van de wereld."

1000 calorieën

Op 24 juli verschijnen er ongeveer achttien deelnemers van minstens 8 nationaliteiten aan de start van het wereldkampioenschap. "De woensdag ervoor vlieg ik er al naartoe. Die donderdag zal vooral in het teken staan van mijn gewicht behalen. Ik mag niet zwaarder zijn dan 105 kilogram, maar ik weet niet wat zo'n vliegreis met mijn lichaam doet en of ik veel vocht vast blijf houden, dus dat wordt spannend." Na het weegmoment op donderdag, gaat Jeffrey zich naar eigen zeggen 'helemaal volproppen'. "Zodat ik vrijdag goed kan presteren." Overigens is Jeffrey nu al flink met z'n voeding bezig. "Ik eet ongeveer 4000 calorieën op een dag. Ik begin 's ochtends met een shake van 1000 calorieën, maar ik eet ook per dag een halve kilo vlees, een halve kilo rijst, kwark, vis, kip, groentes en heel veel fruit."

Vijf onderdelen

Om tijdens de competitie zijn doelen te kunnen behalen, is hij nu druk bezig met trainen. Minstens vijf keer in de week en dan 2,5 uur lang. "Ik probeer iedere dag één onderdeel van de competitie te trainen." De wedstrijd bestaat uit het vooruit trekken van een vrachtwagen van 17,5 ton, binnen een minuut zoveel mogelijk frontsquats maken met 200 kg, binnen een minuut zo vaak mogelijk een boomstam van 125 kg boven het hoofd tillen, binnen een minuut zo vaak mogelijk een zogenaamde circusdumbell van 100 kg met één hand boven het hoofd tillen én een farmers walk met 160 kg per hand. "Bij die laatste moet je zo snel mogelijk twintig meter afleggen."

Realistisch

Hoewel Jeffrey natuurlijk meedoet om te winnen, is hij ook realistisch. "Er heeft nog nooit een debutant gewonnen, maar ik wil me gewoon meten met de besten. Ik word liever daar laatste, dan eerste op de lokale kermis." Zijn grote voorbeeld is dan ook Michael Jordan. "Die werd ook pas in z'n achtste jaar kampioen, dus ik heb nog even tijd."