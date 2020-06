Jip fietst heel Breda rond met zijn mobiele pizzaoven: 'Het ultieme gevoel van vrijheid'

BREDA - Na flink wat jaren in de IT te hebben gewerkt, besloot de Bredase Jip het roer om te gooien. Hij zegde zijn baan op en kocht een tweedehands bakfiets. Vanaf deze week fietst hij heel de stad rond om Bredanaren te voorzien van heerlijke pizzawraps. "Dit is het ultieme gevoel van vrijheid."

Jip besloot vorig jaar zijn baan als webdesigner op te zeggen. "Ik kreeg geen voldoening meer uit mijn werkzaamheden en de 9 tot 5-sleur brak me een beetje op", aldus de Bredanaar. Thuis heeft hij rust genomen en nagedacht over de toekomst. "Na verloop van tijd kwamen er steeds meer ideeën in me op over wat ik leuk zou vinden om te gaan doen", vertelt Jip. "Op een gegeven moment kwam mijn vriendin met het idee om een ijscokar te kopen, omdat ik lekker vrij wilde zijn", zegt hij. "En dat leek me best een goed plan."

Maar een ijscokar is het uiteindelijk niet geworden. "Ik wilde wel iets originelers doen", vertelt Jip. "En ijscokarren zie je al heel veel rondrijden." Wat voor kar het dan wel moest worden, was voor de Bredanaar al snel duidelijk. "Eén van mijn lievelingsdingen om te eten is pizza, dus voor mij was die keuze snel gemaakt." En zo geschiedde.

Samen met zijn creatieve vader en moeder knutselde Jip een pizzabakfiets in elkaar. "Ik heb echt heel veel aan hun hulp gehad." Sinds een week of twee is de fiets zo goed als af. "Ik heb deze week al wat 'geoefend', maar ik hoop morgen of overmorgen de eerste échte ritten te gaan rijden", laat Jip weten.

De eerste weken gaat Jip de hele stad rondfietsen om zijn naamsbekendheid te vergroten. "Maar ik hoop op de lange termijn dat klanten mij gaan inhuren." Jips droom is om met zijn mobiele pizzaoven op bruiloften, kinderfeestjes en bedrijfsuitjes te staan.

PizzaWrap

De pizza's die Jip verkoopt zijn niet zomaar pizza's. "Ik verkoop pizzawraps", laat de ondernemer weten. "Dat zijn tortillawraps belegd met pizza-ingrediënten. Ze zijn super lekker én snel klaar", laat hij weten. "En dat is ideaal voor mijn concept."

De Bredanaar heeft een menu met zes pizzawraps samengesteld. "Drie vegetarische en drie met vlees", aldus de pizzabakker. "Maar als mensen willen kunnen ze ook wel wat wisselen hoor."