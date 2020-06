Weerbericht Breda: 'Eerst warm, vanavond kans op regen en onweer'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 26 juni en de komende dagen.



Een hogedrukgebied boven Scandinavië en de Baltische Staten heeft als tegenhanger een lagedrukgebied ten westen van Frankrijk. Daar tussenin wordt met een zuidoostelijke stroming zeer warme lucht aangevoerd. Een vore van lage luchtdruk boven het noorden van Frankrijk veroorzaakt in de loop van de middag een lokale (onweers)bui. In de loop van de avond volgt het koufront van het lagedrukgebied west van Frankrijk met opnieuw kans op (onweers)buien.



Verwachting voor vrijdag 26 juni 2020

De ochtend is zonnig met wat dunne wolkensluiers. Het kwik loopt snel op. Om 9:00 uur wees de thermometer al 26 graden aan. Het kwik vloeit aan het begin van de middag uit naar de hoogste waarden van de dag: 31 of 32 graden. Daarbij staat een matige zuidoostenwind van gemiddeld 3 Beaufort. Door het naderen van de vore van lage luchtdruk vormen zich in de loop van de middag stapelwolken. Die kunnen plaatselijk aanleiding geven tot zware regen- en onweersbuien met veel regen, wateroverlast, windstoten en hagel. Net zo plaatselijk kan het droog blijven. Dan volgt een adempauze voordat in de loop van de avond een koufront zijn opwachting maakt met opnieuw kans op lokale zware regen- en onweersbuien. Ook dan geldt dat net zo lokaal er weinig neerslag zal vallen. De wind draait in de loop van de avond naar zuidwest.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

Eerst wegtrekkende bewolking met nog een lokale bui gevolgd door droger weer met enkele opklaringen. De wind waait matig met 3 Beaufort uit het zuidwesten. De temperatuur kan nog tot een zomerse 25 graden reiken en het voelt broeierig aan. Later op zaterdagavond opnieuw kans op lokale buien.



Zondag

Het is onstabiel met een wisselende bewolking. Er zijn zonnige momenten en lokaal kan een bui vallen, maar niet meer in de orde van vrijdag of zaterdag. De zuidwestenwind is met 3 of 4 Beaufort matig. De middagtemperaturen hebben een flinke stap terug gedaan naar 21 graden.



Maandag

De dag met het meeste tijd aan droog weer is de komende dagen wel de maandag. Het is wisselend bewolkt met slechts heel lokaal kans op een enkel licht buitje. De zuidwestenwind is matig en de temperaturen blijven rond 21 graden hangen.



Dinsdag

In de loop van de dag neemt de buiigheid weer toe. Verder is het wisselend bewolkt met een matige zuidwesten- tot westenwind (3 tot 4 Beaufort) en ca 21 graden.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor vrijdag 26 juni 2020

Zon op: 05.25 uur

Zon onder: 22:02 uur

Daglengte: 16:37 uur



Zo was het weer gisteren (donderdag 25 juni 2020)

Maximumtemperatuur 31,9 graden

Minimumtemperatuur 17,0 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 26 juni 2020 om 08:00 uur