Twintig LocalGuides geven bezoekers én Bredanaars tips en inspiratie

BREDA - Een team van twintig vrijwilligers is sinds afgelopen week in Breda te vinden als LocalGuide. De LocalGuides zijn een initiatief van Breda Marketing. De vrijwilligers geven tips, informatie en vooral inspiratie geven aan lokale, en (inter)nationale toeristen van de stad en de regio. De LocalGuides maken deel uit van de campagne ‘Breda geeft je de ruimte’. Deze campagne nodigt bewoners en bezoekers uit vakantie te vieren in eigen stad en regio.

De twintig Bredase, gastvrije LocalGuides zijn de komende drie maanden elk weekend actief in het centrum van de stad. Zij delen tips, informatie en inspiratie om vaker te kiezen voor bijzondere, verrassende en onderscheidende bestemmingen op het gebied van fietsen en wandelen, cultuur, recreatie, verblijf, winkelen en horeca in de stad en de regio. De vrijwilligers tippen hun eigen favoriete hotspots in combinatie met tips die Bredanaars kunnen geven via een tipformulier op www.welkominbreda.nl/ontdekken/blog. Ook alle tips van de LocalGuides vind je hier terug.

“De lokale economie in Breda is enorm geraakt door de corona-uitbraak", legt Hildegard Assies, directeur Breda Marketing uit. "Nu er steeds meer ruimte komt voor versoepeling én nu mensen na een lange lockdown enorm toe zijn aan vakantie en ontspanning, vind ik dat wij samen met de gemeente de verantwoordelijkheid hebben onze stad en de regio de ruimte te geven om hier optimaal van te profiteren. Dat doen we met alle ondernemers en met de grootste fans van Breda: deze twintig Bredanaars die de komende maanden hun weekenden vrijmaken om onze gastvrijheid en gezelligheid prominent op de kaart te zetten.”

Vergroten Bredase gastvrijheid

De afgelopen weken zijn de LocalGuides getraind in gastvrijheid in een anderhalve-meter-samenleving met daarin ook specifieke aandacht voor mindervaliden. De LocalGuides zijn mobiel en herkenbaar aan hun kleding. Ze zijn voorzien van een Ipad waarmee ze bijvoorbeeld direct reserveringen kunnen maken voor een fietstocht of mensen makkelijk de weg kunnen wijzen op een nieuwe interactieve plattegrond. Op de plattegrond zijn sfeergebieden aangemerkt om bezoekers te verleiden ondernemers en plekken elders in de stad te bezoeken.

Burgemeester Paul Depla van Breda: “Breda is een gastvrije stad, ook in deze tijd van corona. Zelfs wanneer je 1,5 meter afstand van elkaar moet bewaren, heeft Breda zoveel te bieden aan onontdekte plekjes en ruimte om met plezier te recreëren. De LocalGuides helpen onze bezoekers met het vinden van die onbekende parels in de stad, verwijzen naar de verruimde terrassen of geven tips over de minder drukbezochte stukken oogverblindende natuur in en rondom Breda. Op die manier vermijden we drukte en creëren we ruimte om samen toch een mooie zomer te hebben volgens de maatregelen. De LocalGuides weten als geen ander wat de échte hotspots zijn in de stad en de regio. Als grootste fans van de stad zijn ze getraind in gastvrijheid, in het vertellen van verhalen en ze spreken allemaal de nodige talen om ook buitenlandse bezoekers te kunnen inspireren. Het is een fantastische manier om de toeristenstroom goed te begeleiden; gastvrij en veilig.”