Niet meer afstappen bij het stoplicht: Breda test fietssteunen aan Noordelijke Rondweg

BREDA - Breda plaatst vanochtend de allereerste fietssteunen van Nederland. De steunen komen te staan bij de kruising Biesdonkweg / Noordelijke Rondweg. Zo kun je bij het wachten het steuntje pakken bij de beugel of voetenplank en hoef je niet af te stappen. De gemeente test de komende tijd of fietsers zo meer comfort ervaren en of de fietssteunen bijdragen aan een verkeersveiligere situatie. Het gaat voorlopig alleen om deze locatie.

De fietssteun die in Breda wordt getest wordt nog nergens in Nederland ingezet. Maar in het buitenland hebben ze al wel hun nut bewezen. Zo worden ze in Kopenhagen bij drukke fietsoversteken gebruikt. De fietssteun helpt ook ouderen bij het stoppen, op- en afstappen en wegfietsen. "Fietsers staan comfortabeler en kunnen gemakkelijker weer wegrijden. Dat is ook voor oudere fietsers prettig", laat de gemeente weten.

Noordelijke Rondweg

De gemeente kiest de kruising Noordelijke Rondweg / Biesdonkweg, omdat blijkt dat 25 procent van de fietsers hier door rood rijden. Fietsers ervaren op deze locatie lange wachttijden bij het oversteken en als gevolg daarvan wagen zij de gok om door rood te fietsen. De fietssteun is een maatregel waarmee de gemeente dit percentage wil verlagen.

Fietsers vaker of langer groen geven op deze locatie belemmert het doorrijden van het autoverkeer op de Noordelijke Rondweg. De verkeerslichten op de Noordelijke Rondweg maken onderdeel uit van een Groene Golf. De gemeente test het gebruik voor en na de zomervakantie. Momenteel werkt de gemeente aan een lange termijnvisie voor de Noordelijke Rondweg. Na de zomervakantie verwacht de gemeente verschillende toekomstscenario’s te kunnen presenteren.