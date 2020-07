NAC en trainer Peter Hyballa per direct uit elkaar

BREDA - NAC en Peter Hyballa hebben vandaag besloten per direct uit elkaar te gaan. De reden voor het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking is een verschil van inzicht over de manier waarop de club het aankomende jaar invulling wil geven aan een succesvol seizoen.

De samenwerking tussen de 44-jarige trainer en NAC blijft beperkt tot vijf maanden. In februari 2020 werd Peter Hyballa aangesteld als de nieuwe trainer van NAC. Onder zijn leiding wist NAC de kwartfinale in Alkmaar te winnen en in de competitie stevende NAC, met goed vertrouwen, af op de Play-offs voor promotie/degradatie. Ondanks het feit dat Peter Hyballa en NAC een goede match zijn gebleken, is er momenteel geen vertrouwen om samen de toekomst in te gaan.

Mattijs Manders: ‘’In de korte periode dat ik voor NAC werkzaam ben, zie ik in Peter een enorm gedreven trainer. Daarom is het jammer dat de samenwerking van zo een korte duur is, maar er is helaas onvoldoende vertrouwen voor een verdere samenwerking. We staan aan de vooravond van een bijzonder belangrijk seizoen. Daarom hebben we, in het belang van de toekomst van de club, gekozen voor deze oplossing.’’

NAC hoopt op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen.