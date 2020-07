Weerbericht Breda: 'Koele julidagen met kans op regen'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 6 juli en de komende dagen.



Een buienlijn trekt over het noorden van Nederland. Deze buienlijn zal in eerste instantie voornamelijk nog het oosten van Brabant aandoen. Vanuit het westen van Brabant komt een rug van hoge luchtdruk dichterbij en neemt de buiigheid af. Dinsdag staat Brabant tijdelijk onder invloed van deze rug. Woensdag volgen nieuwe storingen.



Verwachting voor maandag 6 juli 2020

Het is vandaag wisselend bewolkt. Af en toe zonneschijn afgewisseld met wolkenvelden en/of stapelwolken. De kans op een bui neemt vanuit het westen af. De wind waait gemiddeld matig uit het westen (windkracht 3 of 4). Aanvankelijk nog windstoten tot 50 km/u. Maximumtemperaturen tot 20 graden.

Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Het is een rustige dag. Wel is het wisselend bewolkt met nu en dan zon, maar ook wolken. Naar verwachting blijft het de meeste tijd droog. De zuidwestenwind is gemiddeld matig en 3 Beaufort sterk. Maxima tot 22 graden.



Woensdag

Veelal bewolkt met vooral in de ochtend nu en dan lichte regen en/of motregen. De zuidwestenwind is nog steeds gemiddeld 3 Beaufort. De middagtemperaturen komen uit op 21 graden.



Donderdag

De verwachtingen voor donderdag en vrijdag zijn onzeker. Bewolkte donderdag en in de middag mogelijk een opklaring. Zwakke zuidenwind en 21 graden.



Vrijdag

Koeler met een westen- tot noordwestenwind en maximaal 19 graden. De kans op (stevige) buien is groot.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor maandag 6 juli 2020

Zon op: 05.32 uur

Zon onder: 21:59 uur

Daglengte: 16:27 uur



Zo was het weer gisteren (zondag 5 juli 2020)

Maximumtemperatuur 21,7 graden

Minimumtemperatuur 13,5 graden

Neerslag 5,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 6 juli 2020 om 10:00 uur