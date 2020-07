De avondvierdaagse Home Edition: Geen massa's wandelaars, wel medailles

BREDA - Het coronavirus zette een dikke streep door de Avondvierdaagses in Breda. Maar dat betekende niet dat er helemaal niet gewandeld kon worden. Via de Home Edition konden kinderen samen met hun ouders toch meedoen aan de vierdaagse én beloond worden met een welverdiende medaille.

Voor Kees Frijters is de periode van de avondvierdaagse altijd druk. Hij is de voorzitter van de organisatie van de grote vierdaagse in het Ginneken. Maar dit jaar zag alles er anders uit. Geen kinderen die massaal door de straten banjerden. In plaats daarvan benaderde Frijters alle scholen in de wijk om hun leerlingen mee te laten doen aan de Home Edition.

De Home Edition is een alternatief vanuit de landelijke organisatie van de avondvierdaagse. Kinderen worden gemotiveerd om zelf met hun ouders of een vriendje de avondvierdaagse te lopen in de buurt van hun eigen huis. Al zo'n vijftig wandelaars deden dat in het Ginneken, en vorige week werden de beloond met hun welverdiende medaille. Een leuk moment, al hoopt Frijters dat het er in 2021 weer heel anders uit zal zien. "Hopelijk kunnen we de 4daagse van 2021 weer op de normale manier met een grote groep lopen."

Meedoen

Wil jij ook meedoen met de home edition? Dat kan nog! Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad! Ga naar https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition