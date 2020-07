De KOOPman opent deuren in voormalig pand Hudson's Bay

Donderdagochtend om 10.00 uur opende de deuren van De KOOPman in de Barones. Maandenlang heeft het pand, waar voorheen Hudson's Bay zat, leeggestaan. Nu is deze, gedeeltelijk, weer ingevuld.

Kroonenberg Groep, eigenaar van de Barones, bereikte een akkoord met The Sting Companies over de invulling van het oude Hudson's Bay pand. De nieuwe keten gaat zich op de begane grond en eerste etage van het pand vestigen: in totaal 7400 vierkante meter.

Kroonenberg Groep is momenteel nog bezig met de invulling van de rest van het pand, wat in totaal zo'n 16.600 vierkante meter groot is.



Foto: Wesley van der Linde

KOOPman

De KOOPman is een formule van The Sting Companies, waartoe ook ondermeer The Sting, Costes en Cotton Cub behoren. De KOOPman gaat merken verkopen als Stage 55, Non Grada, Sutherland, O’Bleu en Miss America tegen hele scherpe prijzen.



Foto: WESLEY VAN DER LINDE