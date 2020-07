Aantal leegstaande winkelpanden in Noord-Brabant voor het eerst in jaren toegenomen

BREDA - Het aantal leegstaande winkelpanden in Noord-Brabant is in 2019 voor het eerst in jaren toegenomen. Dat blijkt uit ‘Feiten en cijfers Brabantse retail per 1 januari 2020’. Het aantal van 394 winkelsluitingen is het hoogste in vijftien jaar tijd.

In de monitor zijn de effecten van de coronacrisis nog niet meegenomen maar een voorzichtige eerste peiling via passantenonderzoek in de winkelgebieden bevestigt wat al duidelijk is: de detailhandel gaat een zware tijd tegemoet. Gedeputeerde Ronnes van Ruimte vertelt dat het voor de provincie er samen met gemeenten en ondernemers duidelijk werk aan de winkel is. "Dat kunnen we onder meer vormgeven vanuit de visie dat centrumgebieden meer zijn dan alleen een winkelgebied. Er zijn meer maatschappelijk opgaven, onder meer op het gebied van wonen, energie en leefbaarheid die we kunnen koppelen om van centrumgebieden interessante plekken te maken om te winkelen, werken maar ook om te wonen en verblijven. We kunnen op dat vlak meewerken aan de plannen van de grote en middelgrote steden maar ook van de overige gemeenten.”

Duidelijke afname leegstand in jaren voor 2019

Brabantse retailers, gemeenten en provincie werken al jaren samen om de toename van leegstand van winkels tegen te gaan. Regionale visies die in 2014-2015 zijn vastgelegd hebben tot doel om leegstand tegen te gaan maar zetten ook in op compacte winkelgebieden, met per saldo niet meer winkelmeters. Dit leidde tot minder leegstand waarbij ook behoorlijk veel winkelpanden werden omgebouwd tot woningen.

Deze ombouw is volgens de monitor het afgelopen jaar gestagneerd én het aantal winkelsluitingen is fors. Dat zorgt voor een toename van winkelleegstand in Brabant met 9 procent. Het leegstandpercentage zelf is nu ook 9 procent. Dat percentage ligt ruim een procent hoger dan landelijk. De trend van een afname van het aantal ‘winkels in gebruik’ vindt in heel Brabant plaats, de branches Mode & Luxe en Vrije tijd zijn het meest getroffen. Het aantal ‘winkelmeters in gebruik’ nam minder af. Op dat vlak zette de schaalvergroting door, met name bij supermarkten.

Minder horeca naar leegstaande winkelpanden, werkgelegenheid gegroeid

De niet-detailhandel liet de voorbije vijf jaar een groei zien, vooral in de vier grootste Brabantse steden. Met name de branches Horeca en Ambacht kwamen op de plek van lege winkels. De vraag hiernaar lijkt nu te stagneren. Daarnaast laten de nu al bekende plannen voor winkels een flinke daling zien. Begin 2019 waren er nog plannen voor een uitbreiding van 145.000 m2, nu is dat 90.000 m2. De werkgelegenheid in de Brabantse detailhandel groeide vorig jaar. De toename in winkels bedroeg 1 procent en in de online handel was dat 28 procent.

De verwachting is dat de coronacrisis een behoorlijke impact zal hebben op de retailbranche. Daarom gelden de cijfers over 2019 als nulmeting van de situatie vóór de crisis. Begin volgend jaar geeft de provincie een update van de retailcijfers, op basis van de tweede helft van 2020. De effecten van de coronacrisis worden daarmee inzichtelijk en bieden een goede basis voor verder beleid door Brabantse gemeenten en retailers.