Personeel 'uitlenen' is steeds vaker nodig, nieuw mobiliteitscentrum West-Brabant helpt daarbij

BREDA - Werkgevers bij elkaar brengen om capaciteitsvraagstukken op te lossen om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dat is het doel van het nieuwe initiatief ‘WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum’ van het Werkgevers ServicePunt (WSP)West-Brabant.

Corona heeft impact op de arbeidsmarkt. Er zijn ondernemingen die veel minder werk hebben en er zijn bedrijven bij wie de vraag naar medewerkers is gestegen. Met het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum wil het WSP West-Brabant deze werkgevers met elkaar verbinden om zo personeel van werk naar werk te begeleiden. "Zo ondersteunen we werkgevers met hun personeelsvraagstuk. En zo dragen we bij dat werknemers in West-Brabant hun werk en inkomen behouden", aldus het WSP.

Van werk naar werk

Het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum ondersteunt werkgevers om personeel aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen zodat personeel kan worden ‘uitgeleend’. Bij het mogelijk maken van deze matches stelt het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum de vaardigheden en capaciteiten van mensen centraal. Waar nodig kan een opleiding worden geboden om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken.

Oproep aan werkgevers

Werkgevers die geen werk meer hebben voor hun personeel of juist personeel zoeken, kunnen dit sinds 9 juli melden via de website www.wspwestbrabant.nl/mobiliteitscentrum. Via deze website verbindt het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum werkgevers om vanuit een brede en intensieve samenwerking in de regio proactief aan oplossingen te werken. Concreet betekent dit dat werkgevers binnen één dag worden gebeld door een werkgeversadviseur van het WSP West-Brabant om de verschillende oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk te bespreken. Daarnaast kun je ook bij het WSP West-Brabant terecht voor vragen over landelijke en regionale regelingen.