Weerbericht Breda: 'Opnieuw koeler en wisselvalliger'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 13 juli en de komende dagen.





Een rug van hoge luchtdruk bepaalt het weer vandaag. Een lagedrukgebied vandaag boven het zeegebied tussen IJsland en Schotland gelegen, zendt morgen haar fronten over Brabant. Vandaag liggen die fronten nog boven de Britse eilanden.



Verwachting voor maandag 13 juli 2020

Het is zonnig met hier en daar wat kleine onschuldige stapelwolkjes. Er staat een zwak zuidwestenwindje van gemiddeld 2 Beaufort. Maxima vanmiddag tot 24, lokaal 25 graden. Later vanavond of vannacht komt er bewolking opzetten. Dat kan hinderlijk zijn mocht je nog naar de komeet Neowise gaan kijken.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Het ziet er allemaal minder vrolijk met minder vakantiesfeer uit dinsdag. Het is vrijwel de gehele dag grijs bewolkt met nu en dan regen of motregen. De noordwesten- tot westenwind blijft vrij rustig met gemiddeld 2 of 3 Beaufort (zwak tot matig). Het kwik valt terug naar 19 graden.



Woensdag

Het is wisselend bewolkt met dan weer zon en nu weer bewolking. Plaatselijk kan een bui vallen, doch meestentijds is het droog. De noordwestenwind is zwak bij een temperatuur van rond de 20 graden.



Donderdag

De wind blijft zwak, maar is gedraaid naar noord. De temperaturen blijven daarmee gematigd rond de 21 graden. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. En het is veelal droog.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor maandag 13 juli 2020

Zon op: 05.39 uur

Zon onder: 21:54 uur

Daglengte: 16:15 uur



Zo was het weer gisteren (zondag 12 juli 2020)

Maximumtemperatuur 21,3 graden

Minimumtemperatuur 6,1 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



