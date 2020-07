Veel trouwlocaties zijn weer open, maar Huis Den Deijl blijft dicht

BREDA - Huis den Deijl bij het Mastbos blijft ook komende periode nog dicht. Waar veel trouwlocaties en restaurants de deuren weer geopend hebben met de benodigde maatregelen, heeft Huis den Deijl besloten pas weer open te gaan als de 1,5 meter regel is afgeschaft.

Aan de Marellenweg 8, grenzend aan het Mastbos, ligt het voor veel Bredanaars bekende Huis Den Deijl. Maar in tegenstelling tot veel andere restaurants en trouwlocaties, zijn de deuren van Huis Den Deijl nog steeds dicht. En eigenaar Gonnie Maas legt uit dat dat ook nog wel even zo zal blijven. "Huis Den Deijl zal pas weer open gaan zodra er een vaccin is of als de 1,5 meter regel is afgeschaft. Wij hebben namelijk veel bruiloften, feesten en diners voor grote groepen en die kunnen niet binnen plaatsvinden zolang de 1,5 meter regel geldt."

Maas maakt hiermee een opvallende keuze. Veel restaurants en trouwlocaties hebben de deuren namelijk al wél geopend. Die keuze begrijpt Maas ook zeker. "Maar voor ons gaat de gezondheid van onze gasten boven alles. Wij hebben dan ook alle bruiloften naar volgend jaar verplaatst zodat onze gasten ook echt kunnen genieten van een bijzondere dag zonder beperkingen."

Upgrade

Het team van Huis Den Deijl zit in de tussentijd niet stil, verzekert Maas ons. "Wij gebruiken deze periode om de terrassen en trouwlocatie te upgraden. Wij hopen volgend jaar onze gasten weer te kunnen verwelkomen."