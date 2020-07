Posters bij inrit Chassé Parking moeten 'hoopvolle boodschap' geven in coronatijd

BREDA - Aan de wand van de inrit van de Chassé Parking prijken sins kort meerdere posters met hoopvolle leuzen. De posters zijn een uitbreiding op het 'Stay Sane, Stay Safe'-project.

“We mogen steeds meer, het ‘normale’ leven komt weer op gang. Blijf veilig, zorg voor elkaar, houd afstand, het zijn nog steeds veel gehoorde opmerkingen", aldus Graphic Matters. "Nadat een selectieposters van het project Stay Sane, Stay Safe in Breda te zien waren, is er nu een uitgebreide selectie te zien in de 3sec.gallery, in de inrit van de Chassé Parking”.

De posters maken deel uit van het Project Stay Sane Stay Safe, geïnitieerd door ontwerp studio Lennarts & De Bruijn en tekstbureau Overdeschreef uit Den Haag. Via hun website riepen ze ontwerpers wereldwijd op posters te maken met als thema de

coronacrisis. "Inmiddels hebben 2119 ontwerpers uit 86 landen een poster voor het project ontworpen." Graphic Matters ving het project Stay Sane Stay Safe op en presenteerde in samenwerking met de ontwerpstudio als eerste in Nederland een posterserie in de openbare ruimte gericht op de corona-epidemie, om de stad een hart onder de riem te steken.