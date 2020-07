Niek uit de Bachelorette: 'Diep van binnen had Gaby mij liever gewild'

BREDA - Meer dan een miljoen Nederlanders zaten gisteren met klamme handjes op de bank. Na maandenlange spanning, kwam het programma 'de Bachelorette' dan eindelijk tot een ontknoping. Tv-persoonlijkheid Gaby Blaaser koos de man waar zij haar leven mee wilt delen. Eén van de twee finalisten was de Bredase Niek Marijnissen. Wij spraken hem.

Niek, Nederland heeft gisteren massaal de finale bekeken. Wat was het spannend! Uiteindelijk moest je het afleggen tegen Joey. Had je dit verwacht?

Nee, ik had echt verwacht dat ik er met Gaby vandoor zou gaan. Op onze 24-uurs date, toen de camera uit was, hebben we ook nog met elkaar kunnen praten. Toen merkte ik wel dat ik voorbij was aan Joey. Maar ik denk dat Gaby uiteindelijk gegaan is voor de veilige keuze.

Hoe bedoel je de veilige keuze?

Nou, Gaby was al vaak op date geweest met Joey. Van mij wist ze nog iets minder af, omdat we minder tijd met elkaar door hebben gebracht. Daarnaast ben ik ook een stuk loslippiger en extraverter dan Joey. Ze heeft gewoon op safe gespeeld. Diep van binnen weet ik dat ze liever mij had gewild.

Het interview gaat verder onder het fragment.





Maar laten we even teruggaan naar het begin. Waarom heb je je opgegeven voor het programma? Je kunt natuurlijk iemand erg knap vinden, maar om daarvoor speciaal naar Zuid-Afrika te gaan is wel echt een stap verder.

Nou, het was in oktober uitgegaan met mijn ex, dus ik was aan het nadenken over de toekomst. En op dat moment kreeg ik via social media de vraag of ik misschien mee zou willen doen aan de Bachelorette. Ik ken Gaby natuurlijk al via de foto's op haar Instagram en ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe ze in het echt was. Ik vond Gaby overkomen als een vrouw die haar zaakjes goed op orde heeft en daar ben ik ook naar op zoek. Mijn ex was vrij jong en dat wilde ik niet meer. Ik zag echt potentie in mij en Gaby.

En hoe vond je dat Gaby in 'het echt' was?

Ze is in het echt heel anders dan dat ze doet overkomen op Instagram. Veel leuker. Ik kon via Instagram niet echt een beeld krijgen van hoe ze was. Ze plaatst voornamelijk halfnaakte foto's. Maar voordat ik naar Zuid-Afrika vloog heb ik ook vlogs van haar gekeken. Daardoor had ik al een iets duidelijker beeld.

En dan zit je daar ineens in Zuid-Afrika. Met zeventien andere mannen in een villa aan het strijden voor dezelfde vrouw. Hoe was de sfeer onderling?

Het was onderling allemaal wel oké, maar hier en daar werden er wel steken uitgedeeld. Je kunt het natuurlijk nooit met iedereen even goed vinden. Ik heb me de eerste dagen in de villa wel echt gedragen als een mannetje. Ik kwam daar voor Gaby en niet om vrienden te maken. De rest kon me echt gestolen worden.

Hoe gaat het precies in z'n werk in de villa? Zijn er 24/7 camera's aanwezig om alles vast te leggen?

Nee, helemaal niet. We hadden eigenlijk best wel veel vrijheid. Alleen wanneer er gefilmd moest worden kwam de crew langs.

En hoe vaak zagen jullie Gaby nou eigenlijk? Was dat alleen tijdens de dates, cocktailparty's en rozenceremonies, net zoals we op televisie zagen?

Ja, dat is hetzelfde zoals jullie op televisie zagen. We zagen Gaby alleen op die momenten. Ik heb ook niet heel veel dates gehad, dus ik heb Gaby niet mega veel gezien. Zij was vaak in haar eigen villa of op date met iemand anders. Dan waren wij gewoon met de mannen aan het chillen in de villa.

Op een gegeven moment zeg je in een aflevering grappend tegen de ouders van Gaby dat ze niet voor Joey moet kiezen, omdat hij te ver weg woont (Limburg). Maar zou jij eigenlijk weggaan uit Breda voor een vrouw?

Hmmm... Ik zou opzich voor een vrouw wel weggaan uit Breda, maar wel als we dan financieel gedekt zijn. Dan moet het dus een rijke vrouw zijn, haha. Anders blijf ik liever in Breda om mijn autozaak draaiende te houden. Ik heb er veel voor gedaan om dat op te bouwen, dus wil dat ook niet zomaar weggooien.

Interview gaat verder onder de foto.



Foto: Videoland

In een van de laatste afleveringen mochten jullie vrienden of familie uitnodigen om voor te stellen aan Gaby. Bijna iedereen nodigde toen zijn ouders uit, maar jij koos voor twee vrienden. Waarom heb je dat gedaan?

Ik denk dat mijn vrienden mij beter konden steunen op dat moment dan mijn ouders. Mijn ouders zijn wat ouderwets en vinden het niets om op camera te komen. Ze vonden het trouwens wel prima dat ik meedeed aan het programma hoor. Ze hadden op het begin niet echt een beeld van de Bachelorette, maar nu zijn ze, samen met Bas Smit, mijn grootste fans.

Hoe heb je het avontuur over all beleefd? Het lijkt me echt een rollercoaster van emoties?

Ja, het was echt best wel heftig. Maar ik vond het ook super leuk. Wel ben ik heel blij dat het nu klaar is. Ik heb het gevoel dat ik eindelijk even kan ademhalen. Ik kwam namelijk al begin maart terug van Zuid-Afrika. In de tussentijd heb ik van alles geheim moeten houden. Het is fijn dat dat nu niet meer hoeft.

Heb je Gaby na het avontuur in Zuid-Afrika eigenlijk nog gesproken?

We hebben elkaar alleen nog gezien tijdens de reünie aflevering, die is aanstaande woensdag te zien bij Videoland. Maar verder heb ik haar niet gesproken. Dat vind ik wel jammer, hoor. Ik heb niet één berichtje van haar gehad. Joey heb ik nog wel gesproken, maar ook niet echt veel. Ik ben oké met hem, maar we zijn niet de beste vrienden.

En dan rest nu natuurlijk nog de vraag: heb jij inmiddels je eigen 'prinsesje' al gevonden?

Haha, nee. Ik mocht natuurlijk tot gisteravond niet echt contact hebben met vrouwen. Ik ben wel leuke chicks tegengekomen, maar je weet niet wie je kan vertrouwen. Als ik met iemand zou flirten en dat zou uitkomen, dan weten meteen heel veel kijkers dat ik niet de 'winnaar' ben van het programma. Ik heb de afgelopen tijd echt in een bubbel geleefd. Maar vanaf nu kan ik weer een beetje rond gaan kijken, haha.