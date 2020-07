Gemeente wil meer bewustwording creëren rondom bingedrinken onder jongeren

BREDA - 37 procent van de Bredase jongeren doet in het vierde jaar van het Voortgezet Onderwijs aan 'bingedrinken'. Dat terwijl deze leerlingen nog geen 18 jaar zijn. Daarom zetten de gemeente Breda in op bewustwording.

Zeker 37 procent van de Bredase jongeren in het vierde jaar van de middelbare school doet aan 'bingedrinken'. Dat blijkt uit het gemeenteprofiel van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Bingedrinken houdt in dat jongeren minimaal vijf glazen per gelegenheid nuttigen. Ook is er gekeken naar hoeveel alcohol middelbare scholieren in het tweede jaar drinken. In die groep geeft 7,7% toe aan bingedrinken te doen.

De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers in West-Brabant. Over het algemeen doet 8 procent van de middelbare scholieren in klas 2 aan bingedrinken en in klas 4 zo'n 37,4 procent. Als deze cijfers opgeteld en vergeleken worden met 2015 is er een toename te zien. Toen was 16% bingedrinker, nu is dat 23%. Wel daalde tussen 2015 en 2109 het percentage leerlinden in West-Brabant dat rookte van 22% naar 16%.

De toename van bingedrinken is volgens de gemeente zorgwekkend. Alcoholverkoop en openbaar alcoholgebruik is verboden onder de 18 jaar, wat deze scholieren nog zijn. Breda wil daarom jongeren bewust maken van de risico's zoals verslaving, gezondheidsschade en risico's op vallen bijv. tijdens verkeersdeelname.

Preventie

Breda heeft een brede inzet als het gaat om preventie van roken, drinken en drugsgebruik. Novadic-Kentron maakt in de gemeente gebruik van effectieve interventies, zoals informatievoorziening, onderwijs (Gezonde-School preventieprogramma) en samenwerkingen voor vroegsignalering. De GGD sluit aan bij deze Gezonde-School en maakt gebruik van landelijke campagnes zoals NIX18. In samenwerking met TearmFit brengt de GGD alcoholnuttiging ook onder de aandacht met 'Gezonde Sportkantine'. Rookvrije Generatie werkt in Breda samen met JOGG om rookvrij spelen, leren en opgroeien te stimuleren. Al meerdere plekken in de gemeente zijn daardoor rookvrij geworden, zoals de kinderboerderij de Parkhoeve.

Overgewicht

In Breda heeft in de leeftijdsgroep 19-64 jaar 42% overgewicht. Voor de leeftijdsgroep 65+ geldt een percentage van 57%. Uit prognoses van het RIVM blijkt dat de trend van overgewicht stijgend is. Overgewicht kan naast lichamelijke klachten, ook psychische klachten met zich meebrengen. Daardoor kan maatschappelijke participatie moeilijker worden. Los van de negatieve effecten op het persoonlijk welzijn van mensen, leidt een stijgend percentage mensen met overgewicht ook tot gemiddeld hogere maatschappelijke kosten.

Daarom heeft de gemeente zich in het Lokaal Preventieakkoord gefocust op overgewicht. Om die reden zet JOGG zich in om een gezonde leefstijl te promoten. "Jong geleerd is immers oud gedaan", aldus het college van B&W. In deze aanpak wordt gezond eten en bewegen aantrekkelijk gemaakt.