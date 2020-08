BoulesBitesBar opent 1 september deuren aan Nieuwe Mark: 'Plezier in een competitief jasje'

BREDA - Nog even wachten en Breda is weer een nieuwe hotspot rijker. Jeudeboulen, borrelen en eten kun je vanaf 1 september doen bij de BoulesBitesBar aan de NIeuwe Mark in het voormalig pand van Medisch Centrum Breda. De verbouwing is inmiddels in volle gang.

In Tilburg zit al een tijdje een BoulesBitesBar en die is ongekend populair. Daarom opent de franchise-onderneming de komende maanden vestigingen in Breda, Den Bosch, Rotterdam. Nijmegen, Eindhoven, Brussel, Antwerpen en Roosendaal. BoulesBitesBar vestigt zich in Breda op de hoek van de Nieuweweg en de Minderbroedersstraat, in het voormalig pand van Medisch Centrum Breda.

De jeugdeboulesahal wordt bijna 700 vierkante meter en krijgt dan ook tien banen. "BoulesBitesBar staat garant voor een middag/avond plezier en gezelligheid voor jong en oud in een competitief jasje. Speel Jeudeboules met vrienden, collega’s en/of familie onder het genot van een hapje en een drankje in een sfeervolle Franse setting", aldus BBB op hun site.

Inmiddels is de verbouwing van het grote pand in volle gang, want over een maand gaat de nieuwste hotspot van de stad al open. Er wordt onder andere nog gezocht naar een assistent manager, horeca medewerker en een keuken medewerker.