Bredase woonzorgcentra aan de slag met heupairbag: 'Sensoren detecteren een valbeweging'

BREDA - Jaarlijks lopen meer dan 24.000 ouderen in Nederland een breuk in de heup op. Dit is heel vervelend voor het slachtoffer en de familie, maar daarnaast vergt dit gemiddeld 200 extra uren van het verpleeghuispersoneel. Daarom introduceren een aantal Bredase Woonzorgcentra de heupairbag 'Wolk'.

Naast de extra uren werk die een heupfractuur kan opleveren, maken zorgmedewerkers en familie zich vaak zorgen over het valrisico van ouderen. Dat was aanleiding voor de Bredase woonzorgcentra Raffy, Lâle en De Leystroom om aan de slag te gaan met de heupairbag 'Wolk'. Het hulpmiddel kan een gebroken heup bij een val voorkomen.

Afgelopen week vond de startbijeenkomst plaats. Daar kregen zorgmedewerkers een uitgebreide uitleg over de werking van de 'Wolk'. De sensoren in de heupairbag detecteren een valbeweging. Vervolgens worden in een oogwenk de airbags opgeblazen. Op die manier zijn de heupen beschermd voordat zij de grond raken.

De heupairbag kan onzichtbaar onder kleding gedragen worden.