Marechaussee pakt Fransen op bij Breda met 23.000 euro verstopt in auto en onderbroek

BREDA - De Marechaussee heeft dinsdagavond op de A16 twee Franse mannen en een vrouw opgepakt op verdenking van witwassen. Het geld en hun auto zijn in beslag genomen.

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagavond bij Breda twee Franse mannen en een Franse vrouw aangehouden op verdenking van witwassen. Het drietal werd gecontroleerd ter hoogte van de A16 bij Hazeldonk tijdens een reguliere controle.

De bestuurder kon geen geldig reisdocument overhandigen aan de marechaussee. Daarom werd er een onderzoek ingesteld. Bij deze controle werd 11.000 euro aangetroffen in een tas. Later werd er nog meer geld gevonden dat verstopt zat in een in folie gewikkeld pakket onder de kleding van één van de mannen.

In totaal werd zo’n 23.000 euro aangetroffen. Het drietal (23, 35 en 26 jaar) kon geen aannemelijke verklaring afleggen voor het bezitten van dit grote geldbedrag. Hierop zijn ze aangehouden voor witwassen.

De Marechaussee doet verder onderzoek. Het geld en hun auto zijn in beslag genomen.