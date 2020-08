Supervoordelig op LPG rijden met de nieuwe Clio Bi-Fuel: je vindt hem bij Auto Indumij

(Advertorial) - De nieuwe Renault Clio laat ook in de afgelopen maanden goede verkoopresultaten zien. Met zijn atletisch design, de geavanceerde technologie en de sublieme rijkwaliteiten is de nieuwe Renault Clio één van de populairste auto’s in zijn segment. En nu Renault-dealer Auto Indumij de nieuwe Clio ook als Bi-Fuel-variant met bijna € 2.000,- introductie voordeel aanbiedt kun je ook nog eens extra voordelig overstappen naar lpg. Zo rijd je al in een nieuwe Clio Bi-Fuel vanaf € 16.690,- .

LPG biedt veel voordelen

Met de nieuwe Clio Bi-Fuel kiest Renault voor LPG om haar pijlen verder te richten op een beter milieu. En daar hangt voor consumenten ook een fijn prijsvoordeel mee samen. Zo is de bpm een stuk lager waardoor de nieuwe Clio goedkoper dan een benzine-uitvoering. En door de lagere brandstofkosten wordt het nog interessanter voor de portemonnee. Bi Fuel is al snel voordeliger vanaf 5000 km per jaar. De initiële besparing op de autokosten ligt dan rond de 500 euro. In een tijd waar veel mensen op de kleintjes letten is dit mooi meegenomen.

Minder vaak naar de pomp

De Bi-Fuel-variant van de Renault Clio ziet er exact hetzelfde uit als alle andere Clio’s. Maar onder de motorkap is deze Clio wel anders. Bi-Fuel houdt namelijk in dat je zowel op LPG als benzine rijdt. De Clio BI-Fuel start op benzine. Als de motor warm is, schakelt deze automatisch over op LPG, dus dat betekent verder geen aanpassingen voor de bestuurder. En de mogelijkheid om op LPG en benzine te kunnen rijden levert je ook nog eens een hele fijne actieradius van 1000 km op.

