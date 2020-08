Tekort aan personeel bij bron- en contactonderzoek: 'Laat de KMA een bijdrage leveren'

BREDA - Om het coronavirus in bedwang te houden is het belangrijk dat er goed bron- en contactonderzoek wordt gedaan. Dat stelt het kabinet. Maar in Brabant heeft de GGD niet genoeg personeel om de ziektebron bij iedere besmette Brabander te traceren. En daarom moet er snel extra personeel worden geworven, stelt de lokale PvdA. Zij zien graag dat het college onder andere in gesprek gaat met de KMA om te kijken of zij een bijdrage kunnen leveren. En ook jongeren moeten een kans krijgen.

GGD’s hebben carte blanche om nieuwe mensen binnen te halen voor bron- en contactonderzoek. En ook het leger kan worden ingezet. Dat zijn uitspraken van minister Hugo de Jonge. Toch heeft de GGD West-Brabant momenteel een tekort aan personeel om bij iedereen bron- en contactonderzoek uit te voeren. Arjen van Drunen van de lokale PvdA wil dat de gemeente in actie komt om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Zo wil de partij weten of het mogelijk is om bij het werven van personeel zowel MBO’ers, HBO’ers als WO’ers de kans te geven te helpen met bron- en contactonderzoek. Ook wil de partij weten of de GGD actief kijkt naar de mogelijkheid om jongeren, die vaak moeite hebben met het opdoen van werkervaring, in te zetten in het onderzoek.

En ook mogelijkheid om een bijdrage vanuit de KMA te vragen moet volgens Van Drunen niet vergeten worden. Hugo de Jonge heeft immers aangegeven dat desnoods zelfs het leger in gezet kan worden om te helpen bij bron- en contactonderzoek. "Nu de GGD een tekort aan personeel heeft voor bron- en contactonderzoek, wil de PvdA Breda dat de optie om onze Bredase Koninklijke Militaire Academie (KMA) in te zetten, serieus bekeken wordt,"