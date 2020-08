Veiligheidsregio zet streep door alle najaarskermissen in West-Brabant

BRABANT - De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft vandaag na zorgvuldige afweging besloten alle kermissen die gepland staan voor de komende periode geen doorgang te laten vinden. Het besluit geldt in ieder geval tot 1 november aanstaande.

"Op dit moment is het niet verantwoord om kermissen door te laten gaan, omdat het coronavirus lokaal en regionaal opnieuw oplaait en het aantal besmettingen, met name onder jongeren, zienderogen toeneemt", laat de veiligheidsregio in een verklaring weten.

Op een kermis komen traditioneel veel mensen samen, ongeacht hoe groot een kermis is. "Bij de meeste kermissen kan een soepele doorstroming met 1,5 meter tussen bezoekers niet georganiseerd worden, omdat deze op één locatie plaatsvinden, vaak in de buurt van horeca. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke kans op een grote groep stilstaande mensen op korte afstand van elkaar, met alle risico’s op besmettingen."

Jongeren onder de 18 jaar, een belangrijk doelgroep voor kermissen, hoeven volgens de regels geen afstand te houden. Dat maakt handhaving bij kermissen extra ingewikkeld legt de veiligheidsregio uit.

Om te voorkomen dat het annuleren van een kermis in de ene plaats leidt tot nog meer drukte bij een kermis in de andere plaats in de omgeving, is dit besluit genomen voor de gehele regio Midden- en West-Brabant.

Breda

Voor liefhebbers van kermissen in Breda is de beslissing een domper. De gemeente Breda had tot op heden enkel de kermissen van augustus geannuleerd. Naar de mogelijkheid om kermissen vanaf september door te laten gaan werd nog gekeken. Daarvoor bestond dus nog hoop. Maar het besluit van de veiligheidsregio maakt aan die hoop een einde.