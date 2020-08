Bredase ondernemers ontwikkelen Recharge Pyramid: meer energie en alertheid na korte 'oplaadsessie'

BREDA - Jezelf 'opladen' in een piramide. Het klinkt misschien gek, maar het kan sinds kort toch écht in Breda. Mieke Roovers ontwikkelde samen met drie anderen de 'Recharge Pyramid'. Een afgesloten ruimte om in korte tijd met licht, muziek en geur te ontspannen.

Mieke Roovers werkt al 25 jaar als therapeut en lifestyle coach in haar onderneming Top Life, gevestigd in de Futuredome in Breda. "Tijdens mijn werk merkte ik dat er steeds meer behoefte is aan ontspanning. Steeds minder mensen kunnen écht goed ontspannen. Mensen krijgen ook steeds jonger al burn-out klachten. Met alle mailtjes, Whatsapp-jes en andere berichten ontvangen we nu 200 keer meer prikkels op een dag dan 20 jaar geleden", legt Mieke Roovers uit.

Daarom wilde ze een product creëren waarmee mensen met een korte sessie kunnen 'opladen'. "Ik had altijd al een aantal ideeën liggen. Nadat ik een ander project had afgesloten kon ik dit eindelijk verder gaan ontwikkelen. Tegenover mijn kantoor in de Futuredome zit VR-World. Samen hebben we de binnenkant van de piramide ontworpen. De muziek die afgespeeld wordt is gecomponeerd door Bredanaar Vincent Boot. Wij zijn als Brabantse ondernemers goed bezig geweest tijdens de lockdown."

De Recharge Pyramid. (Tekst gaat verder na foto)

De Recharge Pyramid - Foto: Recharge Pyramid

Licht, muziek en geur

De Recharge Pyramid is te vergelijken met een powernap van 20 minuten. "Onderzoek wijst uit dat zo'n rustmoment meer energie en alertheid oplevert." De Recharge Pyramid combineert die rust met licht-, muziek- en aromatherapie. Je kan daarin kiezen tussen Relax (ontspanning) of Energy Boost (energie gevend). "In Nederland bestaat dit concept nog niet. In Amerika heb je wel een 'meditation pod' waar je met meerdere mensen in kan zitten om tot rust te komen, maar dat is nog niet hetzelfde als dit."

De Recharge Pyramid heeft zoals de naam al doet vermoeden, de vorm van een pyramide. Daar heeft Roovers bewust voor gekozen. "Ik wilde een afgeschermde ruimte waarin mensen zich echt terug kunnen trekken. Er wordt gezegd dat als je in het midden van de 5 punten van een pyramide zit, je op het vuurpunt zit. Daar zit een speciale energie die de gezondheid bevorderd. Dat is een leuk gegeven om mee te werken, of je daar nu in gelooft of niet."

In deze video wordt de werking van de Recharge Pyramid uitgebreid uitgelegd.





Anders dan floaten

Ontspanningstherapieën zijn niet nieuw. Zo hoor je tegenwoordig ook steeds meer over floaten, gewichtloos drijven op zeer zout water. Toch is dat niet hetzelfde als de Recharge Pyramid. Mieke Roovers legt uit waarom. "Floaten, maar ook een massage bijvoorbeeld, ontspant vooral het lichaam. Echter wil stilzitten niet zeggen dat we ontspannen zijn. Tegenwoordig is de hersenfrequentie 80% van de tijd hoog. Voor ons systeem klopt dat eigenlijk niet. Als mensen stil gaan zitten komen er nog steeds allerlei gedachtes. In de Recharge Pyramid word je aan de hand van een stem geleid naar de ontspanning die we kwijt zijn. Je krijgt geen kans om aan iets anders te denken."

Mensen zijn geen robots

De ondernemers zijn al in gesprek gegaan met diverse scholen, waaronder Fontys. "Zij zien dat jongeren het vermogen tot ontspannen niet goed kennen. Er komt veel op jongeren af, door hun telefoon, maar ook prestatiedruk. Naast school moeten ze werken om het te kunnen betalen." Toch zit ontspannen volgens de therapeut in ons systeem gebakken. "Kijk maar naar een baby, die kan uren slapen. Toch komen we op een gegeven moment in de problemen. Onze basisfuncties, die heel natuurlijk zijn, raken door stress ontregeld. Dat zie je tegenwoordig op steeds jongere leeftijd."

Daarom zou de Recharge Pyramid volgens Roovers een uitkomst zijn bij zowel scholen als bedrijven. "Bij een bedrijf in Sittard staat al een Pyramid. Medewerkers gaan er echt in. Ze kunnen zich even afzonderen, even bijkomen." De Recharge Pyramid heeft ook een preventieve functie. "Het is bewezen dat als mensen iets vaker pauzes nemen, ze kwalitatief en kwantitatief beter presteren. Mensen zijn geen robots. De Pyramid dient de mens. Mensen kunnen even opladen, waarna ze weer beter presteren. Als een medewerker beter in zijn vel zit, dan uit dat zich ook op het werk."

Kosten

De kortste sessie in de Recharge Pyramid is 12,5 minuut, de langste duurt 26 minuten. Geïnteresseerden kunnen rekenen op 25 euro voor één pyramide sessie. Er is ook een combinatie mogelijk met een massage. Die gaat rond de 65/70 euro kosten. Wil je jouw stressniveau écht uitzoeken? Voor een sessie in de pyramide in combinatie met een uitgebreide stresstest betaal je 150 euro. Boeken kan hier vanaf 1 september.



Mieke Roovers en Vincent Boot. - Foto: Recharge Pyramid