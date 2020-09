Monsalve uit de roulatie door blessure, ook Leigh en Kali in de lappenmand

BREDA - Nacho Monsalve heeft deze week tijdens de training een blessure opgelopen. Momenteel wordt de exacte ernst van de blessure nader onderzocht, maar voorlopig is Monsalve uit de roulatie. Daarnaast zitten Javier Noblejas, Anouar Kali en Greg Leigh ook nog in de lappenmand, net als Van Hooijdonk.

Javier Noblejas en Anouar Kali herstellen momenteel een blessure. Beide spelers zijn op dit moment in de fase dat zij weer op het veld kunnen trainen, al is dat nog wel apart van de groep. Zij hopen wel op korte termijn weer aan te sluiten aan de groepstraining.

Greg Leigh werkt ook aan zijn herstel. Hij is, na zijn verhuurperiode aan Aberdeen, geblesseerd teruggekeerd in Breda. Greg werkt momenteel een individueel traject af, waarin een geleidelijke opbouw van belang is. Momenteel zit Greg in de fase dat hij krachttraining en looptraining kan doen. De verwachting is dat Greg voorlopig nog niet deel kan nemen aan de groepstraining.

Sydney van Hooijdonk ontbrak afgelopen zaterdag bij de wedstrijdselectie door wat lichte klachten. Naar verwachting sluit Sydney deze week weer aan bij de groepstraining.