Schrijver Simon van Aalst: 'Het stigma rondom homofilie moet weg'

BREDA - Oud-docent aan de Nassau Simon van Aalst (69) kreeg een herseninfarct waardoor hij half verlamd raakte. ''Ik zat in een diepe put maar begeef me momenteel weer op de rand'', aldus Van Aalst. Nu schrijft hij boeken. Zijn eerste boek 'David' kwam 17 juli uit.

''David gaat over een homoseksuele jongen die worstelt met zijn geaardheid'', verteld Van Aalst ''Eén vriend van me heeft een soortgelijke situatie meegemaakt en ook lang geworsteld met zijn geaardheid. Dit was een grote inspiratie voor het boek. Het boek gaat overigens niet over hem, hij is niet de hoofdrolspeler.''

Het verhaal speelt zich af in Volendam. De reden hierachter is verrassend. ''Ik ben ooit in Volendam op vakantie geweest. Ik kijk naar de wereld op een specifieke manier. Ik vond de stad een mooi decor, daarom was het een mooie plek voor het verhaal.''

Stigma

Nog altijd bestaat er een groot stigma rondom homoseksualiteit, vindt Van Aalst. ''Met het boek wil ik eraan bijdragen dit verder weg te nemen. Homo betekent mens. Als je dit loskoppelt en het hebt over iemand die homo is, valt het stukje mens ineens weg. Dan is het iets slechts, wat een onzin!''

''Met het boek wil ik mensen aan het denken zetten. Als ik iets zie, laat ik het dan gaan of grijp ik in?'' Een belangrijk punt is een vertrouwenspersoon die je uit je schulp trekt, legt Simon uit. ''In mijn werk als docent kon ik ook weleens opmaken uit gesprekken dat er bij leerlingen iets niet lekker zat. Dan moet jij proberen die persoon te zijn die laat merken dat het oké is. Soms is dat lastig, iemand kan zich ook aangevallen voelen uit angst.''

Herseninfarct

Na zijn herseninfarct brak er een zwarte bladzijde aan in het leven van Simon. Hij kon niet langer in het onderwijs werken en raakte half verlamd. ''Vroeger haalde ik 360 aanslagen per minuut en kan nu nog maar met één vinger. Ik dacht ook wel dat het typen voorbij was totdat ik bij een dagbesteding kwam. Eén vrouw uit de verzorging daar zag me met een pen in de weer. Ze vroeg me of ik niet kon typen. Ik dacht zelf natuurlijk van niet. Uiteindelijk zijn we hiermee aan de slag gegaan en ging het toch vrij voorspoedig. Omdat ik maar met één vinger kan typen, maak ik wel veel typefouten. Ik ben ongeveer net zolang bezig met het verbeteren als het schrijven.''

Simon is zo'n dertig uur per week in de weer met schrijven. Het boek David eindigt met een enorme cliffhanger. ''Deel twee heb ik al klaarliggen, maar het is nog de vraag wanneer dat uitkomt. De uitgeverij kijkt uiteraard eerst hoe dit boek loopt.'' Van Aalst is ook al bezig met een misdaadroman en is eigenlijk altijd in de weer met schrijven.

''Veel mensen vinden het eng om te gaan schrijven. Ik zeg altijd: neem de omgeving goed in je op. Kijk eens met andere ogen naar de wereld. Een boek is een soort geschreven film. Het moet er voor zorgen dat de lezer een film in zijn hoofd gaat afspelen.''

Het boek David is te bestellen via https://www.boekscout.nl/