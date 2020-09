Scheidingen in alle Noord-Brabantse gemeenten toegenomen, Breda met 0,6% laagvlieger

BREDA - In Noord-Brabant is het aantal gescheiden inwoners dit jaar toegenomen tot 7,6%. In 2010 was dit nog een percentage van 6,4%. In Breda ligt het percentage met een toename van 0,6% juist erg laag. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het kader van de Dag van de Scheiding bracht Independer scheidingscijfers in kaart en vergeleek deze met met tien jaar geleden.

Helmond spant de kroon met een percentage van 9,2%. Ook in Bergen op Zoom (9,1%) en Valkenswaard (9%) is het percentage gescheiden inwoners relatief hoog. Van alle Noord-Brabantse gemeenten is het percentage daarentegen het laagst in Sint Anthonis hier is ‘slechts’ 4,9% van de inwoners gescheiden.

Opvallend genoeg nam het aantal gescheiden inwoners de afgelopen tien jaar in alle Noord-Brabantse gemeenten toe. De gemiddelde stijging komt hier neer op 1,2%. Wel zijn er gemeentelijke verschillen binnen de provincie. De grootste stijging is te zien in Grave (+2,2%), gevolgd door Geertruidenberg (+2,1%). De kleinste stijging vond de afgelopen tien jaar plaats in Eindhoven (+0,2%).

Landelijk

Het aandeel gescheiden inwoners ligt landelijk op 7,8%. Wel zijn er verschillen per provincie te ontdekken. Zo zijn Noord-Brabanders met een scheidingspercentage van 7,6% onder gemiddeld vaak gescheiden. Limburg heeft het grootste aandeel gescheiden inwoners met een percentage van 8,7%. Overijssel kent juist het kleinste aandeel gescheiden inwoners (6,7%).

Voor meer informatie over jouw gemeente bekijk het overzicht bij Independer.