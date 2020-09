Nazomeren: aankomende dagen lokaal mogelijk 32 graden

BREDA - Zonneaanbidders kunnen hun hart de komende dagen ophalen. We krijgen namelijk een paar dagen nazomer. Hierbij kan de temperatuur lokaal oplopen tot 32 graden. Dat meldt Weeronline. Vanaf woensdag wordt het weer minder warm en de kans op een recordlate hittegolf is dan ook 'maar' 20 procent.

Maandag wordt het bijna overal zomers warm met 25 tot 28 graden in de kustprovincies en 28-29 graden in het midden en oosten. Limburg en delen van Brabant, maar ook de Achterhoek en het oosten van Zeeuws-Vlaanderen maken kans op een tropische dag met ruim 30 graden. Op het Wad is het 23-25 graden. De zon schijnt uitbundig.



Nazomerperiode

Dinsdag wordt de warmste dag van deze nazomerperiode. Op grote schaal wordt het 29 graden en flirt de temperatuur met de 30 graden. In Brabant, Limburg, Gelderland en in delen van Overijssel en Zeeland kunnen we tropische waarden verwachten van 30-32 graden. Lokaal wordt het mogelijk 33 graden en dat zou voor zo laat in september uniek zijn. In Zuid-Holland kan het in de duinen en in regio Rotterdam 30 graden worden. In het noordelijk kustgebied is het 25-28 graden.

Deze waarden worden gemeten in de schaduw in het open veld, dus wie in de volle zon in de tuin gaat zitten zal merken dat de een eigen thermometer hogere waarden aangeeft. De hitte kan leiden tot de warmste Prinsjesdag uit de geschiedenis, maar ook dagrecords zullen sneuvelen. Als het in De Bilt 30 graden wordt is het niet alleen de warmste 15 september ooit gemeten, maar ook voor het eerst dat het zo laat in het seizoen officieel tropisch warm wordt.