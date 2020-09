Politie Markdal: 'Vier paarden moesten worden ingeslapen'

BREDA - De politie ontving eind 2019 een melding over een stal in Breda waar paarden werden gehouden. Er was sprake van gezondheidsproblemen bij de paarden en de stal was niet hygiënisch. Het door de politie ingestelde onderzoek is nu afgerond. Vier paarden verkeerden in zo'n slechte toestand dat ze moesten worden ingeslapen.



De politie had een melding ontvangen dat de paarden verwaarloosd zouden worden. ''Na het onderzoek door onze collega's, in samenwerking met de landelijke inspectiedienst Dierenbescherming, zijn de paarden in beslag genomen. Er was onder andere sprake van gezondheidsproblemen bij de paarden en de stal was niet hygiënisch.'' De paarden hebben een nieuw onderkomen gekregen. Helaas waren er ook vier paarden die in een erg slechte conditie verkeerden. Zo slecht dat ze ingeslapen moesten worden.

Dierenpolitie

De dierenpolitie treedt onder andere op tegen dierenmishandeling en dierenverwaarlozing, maar verleent ook hulp en probeert dierenleed te voorkomen. Maakt u zich zorgen over een dier, maak dan melding via 144. Het maken van een anonieme melding is ook mogelijk, doe dit online via www.meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800-7000.