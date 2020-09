Gemeenten mogen zelf beslissen over kermissen: We geven jongeren iets meer ruimte

BREDA - Gemeenten zijn vanaf 1 oktober weer zelf aan zet als het gaat om het wel of niet door laten gaan van kermissen. Dat heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vandaag besloten. Het lokale bestuur kan vanaf dat moment, op basis van de actuele cijfers, afwegen of een kermis doorgang kan vinden. En dat betekent voor Bredanaars dat de najaarskermis, van 16 tot en met 25 oktober, mogelijk toch door kan gaan.

Medio augustus besloot de veiligheidsregio nog alle kermissen tot en met 1 november te verbieden. "Begin augustus zagen we het aantal besmettingen in Midden- en West-Brabant sterk oplopen. Reden voor de voorzitter van de VRMWB om extra maatregelen te nemen om het virus in te dammen en het besluit te nemen om kermissen tot 1 november 2020 geen doorgang te laten vinden", stelt de veiligheidsregio nu. "In een gesprek met een delegatie van de kermisbonden is aangegeven dit besluit half september te heroverwegen op basis van de (ontwikkeling van) besmettingen op dat moment."

Jongeren

Het virus is nog steeds aanwezig. Besmettingen met het virus vinden vooral plaats tijdens vakanties en privéfeestjes. De beperkingen waarmee we geconfronteerd worden rondom corona treffen ons allemaal. Ook voor jongeren is het lastig hiermee om te gaan. Door kermissen onder voorwaarden toe te staan geven we hen toch iets meer ruimte. Kermissen vinden plaats in de buitenlucht. Hier is de kans op besmetting kleiner, zolang de maatregelen waaronder 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Die redenen zorgen ervoor dat de Veiligheidsregio nu toch besluit om kermissen (mits mogelijk) door te laten gaan.

"Wanneer een gemeente besluit dat een kermis kan plaatsvinden blijven de landelijke maatregelen uiteraard van kracht. Denk bijvoorbeeld aan het houden van 1,5 meter afstand." De Veiligheidsregio houdt de besmettingscijfers nauwlettend in de gaten. Wanneer blijkt dat het aantal besmettingen sterk toeneemt dan kan de VRMWB alsnog besluiten maatregelen te treffen.

Kermissen die vóór 1 oktober plaatsvinden, kunnen – ondanks dit besluit – geen doorgang vinden. "Het voorbereiden en het afgeven van de vergunning vergt – zeker met de maatregelen rondom corona - veel voorbereidingstijd."