Stichting Ginnekens Carnaval ’t Lestogenblik komt met plannen voor 2021

BREDA - Het carnaval in 2021 houdt ook stichting Ginnekens Carnaval ‘t Lestogenblik bezig. Zij maakten nu al enkele keuzes die passen bij de verantwoordelijkheid die zij voelen voor een veilige carnavalsperiode.

Er valt al wat goed nieuws te melden. ''Het staat als een paal boven water: een veilige carnaval is een coronaproof carnaval'', laat de stichting weten. ''Het is niet anders, dus het moet in 2021 anders.'' ‘t Lestogenblik heeft al een paar moeilijke besluiten genomen. Tegelijkertijd zet de stichting ook hun creatieve denkkracht in om te kijken wat wél kan.

De start van het carnavalsseizoen gaat er bij ‘t Lestogenblik anders uit zien. Zo is de bekendmaking van de Baron op zondagmiddag 15 november niet op de Ginnekenmarkt. De receptie om de Baron met zijn benoeming te feliciteren vervalt hiermee ook. SGC ’t Lestogenblik maakt er een interne aangelegenheid van die online te volgen zal zijn. Informatie hierover volgt later. ’t Lestogenblik moest ook besluiten de traditionele en drukbezochte oudejaarsborrel in december af te lasten.

Positief carnavalsnieuws

De jaarlijkse ludieke veiling gaat wel door, op 28 november 2020. ''Natuurlijk helemaal volgens de maatregelen van het RIVM van dat moment.'' Een beperkt aantal mensen is na voorinschrijving welkom. Hoe het carnavalsseizoen er vanaf 1 januari 2021 verder uit ziet is ook voor SCG ‘tLestogenblik nog onduidelijk. Zij zoeken op dit moment druk naar kansen en mogelijkheden. Ze houden alle carnavalsvierders hiervan op de hoogte.