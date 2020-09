Wereldtop van circusartiesten in spectaculaire circusshow op het Chasséveld

BREDA - Het kerstcircus van Breda brengt een circusshow met toptalenten uit de hele wereld. Komende kerstvakantie van 18 tot en met 30 december presenteert de circusorganisatie Festivity King een spectaculaire kerstcircusshow in het Kerstcircus van Breda op het Chasséveld in Breda.

Er zal een luxe, verwarmde circustheatertent staan die coronaproof is ingericht volgens een landelijk opgesteld protocol. Doordat een aantal grote internationale kerstcircussen komende winter niet plaatsvinden is het gelukt een show samen te stellen van een topklasse.

Acts

Het Duo Garcia, bekend van het Internationale circusfestival van Monte-Carlo zal aangedreven door een raket door de tent vliegen terwijl een niet ongevaarlijke luchtarobatiekact wordt uitgevoerd. Vier ronkende motoren in een Globe of Death halen angstaanjagende stunts uit. De Mexicaanse Christopher Althoff Rodogell is een supersnelle jongleur die de hele circustent op stelten zet. Hij presenteert zijn jongleeract terwijl hij zich door het hele circus heen beweegt en bestormt onder het spelen zelfs de tribune. De Nederlandse clown Frenky, die vorig jaar nog de publieksprijs won, moet voor de nodige humor zorgen. De Amerikaanse Wesley Williams wordt de knaller van de show. Dit 28-jarige talent is op het ogenblik kandidaat in zowel Britain's Got Talent als America's Got Talent met een stuntact. Hij is straks live te zien in Breda als hij op een eenwielfiets van acht meter hoog door de circuspiste rijdt.