Landelijke Sinterklaasintocht gaat door zonder publiek

BREDA/HILVERSUM - De landelijke intocht van Sinterklaas gaat ook in 2020 door. Maar vanwege het coronavirus mag er bij de aankomst van Sinterklaas geen publiek aanwezig zijn. Dat meldt de NTR op zijn website. Het blijft dan ook geheim waar Sinterklaas het land binnenkomt.

De omroep bouwt wel een klein voorbehoud in. Als er nieuwe, strengere coronamaatregelen komen, kan het gebeuren dat een landelijke intocht niet mogelijk is.

"Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is", schrijft de NTR.

De landelijke intocht van Sinterklaas is op zaterdag 14 november om 12.00 uur te zien op NPOZapp en NPO3.