Vrienden gewond na stapavond nadat taxi hard botst op personenauto

BREDA - Een vriendengroep is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt nadat de taxi waar zij inzaten op een personenauto botste. Dat gebeurde rond 03.30 uur op de kruising van Konijnenberg met Moerlaken.

Een vriendengroep dacht zondagavond om 03.30 uur veilig naar huis te gaan en nam een taxi. Maar toen de taxi op de Konijnenberg reed ging het flink mis. De taxi knalde hard op een personenauto. Wie er geen voorrang verleende of door rood reed is niet bekend.

Meerdere personen uit de taxi raakten gewond. Zij werden overbracht naar het ziekenhuis. In de personenauto zaten drie personen, maar zij waren de plek van het ongeval ontvlucht voordat de politie ter plaatse was. Het is niet duidelijk of de politie hen inmiddels heeft gesproken.

De politie doet onderzoek naar het voorval. Een berger heeft beide voertuigen getakeld. Het kruispunt was tijdelijk afgesloten.