De vier fietstunnels aan de Liesboslaan worden de grootste Bredase Blind Wall tot nu toe

BREDA - Kunstenaar NasePop is deze week gestart met een nieuwe Blind Walls Gallery schildering in de vier fietstunnels onder de A16 en HSL aan de Liesboslaan. Daarmee wordt de grootste ‘Blind Wall’ tot nu toe gemaakt, namelijk een schildering van bijna 2000 m2.

De komende weken werkt de Nederlands-Argentijnse kunstenaar NasePop aan de schildering die op kleurrijke wijze de stad en het buitengebied verbindt. Het wordt de grootste Blind Wall tot nu toe: bijna 2.000m2. Een helse klus, aangezien het plafond het grootste deel van de schildering betreft. De reeds aanwezige, kenmerkende tegel typografie in de tunnel wordt onderdeel van het kunstwerk en is vooraf volledig schoongemaakt.

Voor de schildering wordt Graphenstone verf gebruikt. Deze ecologische verf, die duurzaam geproduceerd wordt, haalt tijdens het droogproces bijna 17 ton CO2 uit de lucht. Passend bij de ambities van Breda draagt deze Blind Wall bij aan betere luchtkwaliteit in de buurt.

Inspiratie voor de muurschildering haalt de kunstenaar uit het contrast tussen stad en platteland, twee gebieden die op deze plek samenkomen. NasePop (de artiestennaam van Daniel Stroomer) woont in Argentinië, maar kwam vanwege de corona epidemie met zijn gezin naar Nederland. Hij was in 2018 ook in Breda en maakte toen een muurschildering geïnspireerd op brouwerij De Drie Hoefijzers in de tunnel aan de Doornboslaan.

Bewoners

De schildering aan de Liesboslaan is een initiatief van bewoners uit De Rith. Dankzij ‘Motie De Rith’ werken ze samen met gemeente Breda om het gebied aantrekkelijker, veiliger en bekender te maken. De realisatie van drie Blind Walls Gallery schilderingen is hier onderdeel van. Eerder werden al schilderingen gemaakt door illustratie studenten van AKV|St.Joost; Kimberly Rochat aan de Sprundelsebaan en Heavenleigh Jeroense aan de Moerdijksepostbaan.

Over de Blind Walls Gallery

De Blind Walls Gallery is ‘het museum op straat’, een collectie van ruim 90 muurschilderingen gemaakt door (inter)nationale kunstenaars. Alle muurschilderingen zijn geïnspireerd op verhalen uit de stad.



Foto: Rosa Meininger