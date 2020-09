Minister Kasja Ollongren op bezoek bij Crossmark: Breda ontvangt 10 miljoen euro subsidie

BREDA - Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken is op bezoek in Breda. De minister brengt een bezoek aan het Havenkwartier. De gemeente Breda ontvangt vanuit het rijk een subsidie van 10 miljoen euro voor de realisatie van 600 woningen in het gebied.

Breda deed een aanvraag bij het Rijk voor de versnelde bouw van ruim 600 woningen in 'de Strip' en deze werd gehonoreerd. De gemeente kan naast het geld dat zij zelf investeren, rekenen op een bijdrage van 10 miljoen euro van het Rijk. Vanwege de toekenning van het bedrag bezoekt minister Ollongren vandaag zelf het gebied. Onder andere wethouder Paul de Beer is daarbij aanwezig. De minister sprak lof uit voor de plannen in het Havenkwartier. "Er zijn 300.000 woningen te weinig in Nederland. Dan zijn ambitieuze plannen zoals deze heel belangrijk."

Subsidie

De financiële impuls vanuit het rijk betekent dat de 600 betaalbare woningen in het Havenkwartier werkelijkheid gaan worden. Het unieke woonmilieu moet het woningtekort verminderen en de economie een impuls geven. "Breda en onze regiopartners zijn blij met het toegekende geld en danken daarvoor ook de minister", zegt Paul de Beer, wethouder Stedelijke Ontwikkeling. "Een fantastische injectie voor de stedelijke ontwikkeling van de regio Breda. Ook voor onze centrumrol in de regio is dit goed nieuws. Dit is een hele goede stap in opmaat naar een volgende aanvraag, waar we samen met de regio naartoe zullen werken.”

De bijdrage van het Rijk is vooral bestemd voor het ontwikkelen van duurzame, groene openbare ruimte in de Strip, tussen de Speelhuislaan en de Belcrumhaven. Denk hierbij aan het maken van een goede ontsluiting en aansluiting op de omgeving, routes voor fietsers en wandelaars, verkeersroutes, parkeervoorzieningen, groene aankleding en speel- en ontmoetingsplekken. Ook aan de Belcrumhaven wordt aandacht gegeven met voorzieningen voor het aanleggen van boten, het realiseren van een promenade langs het water en een definitieve brug.

De Strip is het eerste deel van het Havenkwartier, binnen de gebiedsontwikkeling van de Bredase spoorzone CrossMark. Dit gebied wordt gerealiseerd in samenwerking met Amvest, woningbouwcorporatie Alwel en bouwbedrijf Winters.



Amvest, Rijboutt 2020