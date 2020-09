Forse domper voor NAC: 'Dit is het scenario dat we wilden voorkomen'

BREDA - ''Het scenario dat we met zijn alleen wilden voorkomen is toch werkelijkheid geworden'', zo kopt NAC op de website. Premier Mark Rutte heeft bekend gemaakt dat er de komende drie weken geen supporters bijvoetbalwedstrijden aanwezig mogen zijn.

De komende wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zullen zonder publiek worden afgewerkt. ''Daar waar we in eerste instantie hoopte op een versoepeling, bleek de laatste tijd al dat het aantal besmettingen momenteel drastisch toeneemt in Nederland. Wij betreuren het besluit uiteraard ten zeerste, daar wijdachten op de goede weg te zijn. Echter begrijpen wij dat extramaatregelen noodzakelijk zijn om erger te voorkomen'', laat NAC weten ineen statement.

Aanvoerder Dion Malone laat in een video op de instagrampagina van NAC weten het te betreuren dat de komende tijd geen supporters welkomzijn. ''We zullen voor elke meter blijven strijden. En hopelijk tot snel weer'', zo klinkt het vastberaden

NAC – Jong Ajax

Door de zojuist aangekondigde maatregelen van de overheid betekent het dat de wedstrijd voor vrijdag, NAC Breda – Jong Ajax, al zonder publiek gespeeld gaat worden. ''Zoals je misschien al gemerkt hebt, is de voorverkoop voor NAC Breda – Jong Ajax per direct offline gehaald. Alle reeds bemachtigde kaarten voor deze wedstrijd zullen geannuleerd worden. Hiervoor hoef je als koper/eigenaar niets te doen.''

Voorrangsregeling

''Ben je niet naar de wedstrijd NAC – Jong PSV geweest, dan blijf je jevoorrangsstatus behouden voor de eerstvolgende thuiswedstrijd die metpubliek wordt gespeeld.''