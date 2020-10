Auto aangetroffen in het water bij Markkade in zoektocht naar vermiste Nadir

BREDA - Duikers hebben in het onderzoek naar de vermiste Nadir Faassen vanochtend een auto aangetroffen in het water langs de Markkade. De politie heeft de plek afgezet en doet onderzoek. Er wordt rekening mee gehouden dat de aangetroffen auto die van de vermiste Nadir is, laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie is op aanwijzing van de familie van de vermiste Nadir een onderzoek gestart naar bandensporen op de weg. Die zouden mogelijk van de grijze Ford Focus van Nadir zijn. Duikers zijn op die plek in het water gaan zoeken, en hebben daar vanochtend een auto aangetroffen.

De politie heeft de plek afgezet. De auto zal uit het water worden getakeld. Dan pas wordt duidelijk of de aangetroffen auto iets te maken heeft met de vermissing van Nadir. De politiewoordvoerder laat weten dat er ‘rekening wordt gehouden’ met het scenario dat de auto inderdaad van de vermiste man is.

Vermissing

De 25-jarige Nadir Faassen uit Breda is sinds woensdagavond 30 september vermist. Om 03.00 uur verliet hij een café in het Bredase centrum, waarna hij niet meer gezien is. Faassen woont en werkt in Breda, maar komt uit het naastgelegen dorp Terheijden. Hij rijdt in een grijze Ford Focus met kenteken 78-JZ-PR.