Politie bevestigt: ‘Auto die uit de Mark is getakeld is van vermiste Nadir’

BREDA - De auto die vanmiddag uit de Mark bij de Markkade is getakeld is van de vermiste Nadir Faassen. Dat heeft de politie bevestigd.

De politie kan verder nog geen uitspraken doen over de vondst. Het is onduidelijk of er een stoffelijk overschot in de auto is aangetroffen. De politie verwacht in de loop van de middag meer duidelijkheid te kunnen geven.

De grijze auto werd vanochtend in het water langs de Markkade aangetroffen door duikers. Er werd op die plek in het water gezocht omdat er op de weg bandensporen waren aangetroffen.

Vermissing

De 25-jarige Nadir Faassen uit Breda was sinds woensdagavond 30 september vermist. Om 03.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag verliet hij een café in het Bredase centrum, waarna hij niet meer gezien is. Faassen woont en werkt in Breda, maar komt uit Terheijden.