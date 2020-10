Zwemmen in water onder de 5 graden, Bredase Karin wordt er warm van

BREDA - IJszwemmen, dat klinkt nogal koud. Toch draaien sommige mensen er al warm voor. Karin van Nassau doet het nu al een paar jaar. ‘’Het is een lekker gevoel, echt een kick.’’ 25 oktober wordt er een nationale ijszwemdag georganiseerd bij de Galderse Meren. Karin is hier medeverantwoordelijk voor als aanspreekpunt van International Ice Swimming Association Nederland.

Haar hele leven hield Karin al van zwemmen, maar twee jaar geleden kwam ijszwemmen daarbij. Karin vertelt dat ze twee jaar geleden voor het eerst met het fenomeen in aanraking kwam. ‘’Het is eigenlijk een heel fijn gevoel. In het koude water koelt je lichaam natuurlijk af, maar het voelt alsof je lekker warm wordt. Ik vond zwemmen altijd al leuk, maar ijszwemmen is net wat gewaagder. Het geeft me een kick.’’

In Nederland is ijszwemmen nog niet zo heel groot. Karin wil dan ook graag laten zien wat het precies inhoudt en wat het volgens haar zo leuk maakt. ‘’Daarom organiseren we vanuit de International Ice Swimming Association een nationale ijszwemdag in Nederland. Deze zal plaatsvinden op 25 oktober, dan is het ook internationale ijszwemdag.’’

Iedere zondag

Iedere zondag om 11 uur kun je sowieso al deelnemen aan het ijszwemmen. In de Galderse Meren wordt dan gestart bij P3. ‘’Het is pas echt ijszwemmen als het water onder de vijf graden komt overigens’’, voegt Karin nog toe. ‘’Daarboven is het in principe winterzwemmen.’’

Meer informatie over ijszwemmen in Nederland vind je op www.iisa.nl.