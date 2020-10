Regenboogbank vervangt het regenboogpad in het Valkenberg

BREDA - In het Valkenberg is vanmiddag een regenboogbank onthuld. Het bankje vervangt het inmiddels vervaagde regenboogpad dat in het park ligt. De onthulling was bewust vandaag, omdat het internationale Coming Out Day is. De Gemeente Breda laat weten veel waarde te hechten aan de sociale acceptatie van LHBTI’s, ‘’Met deze bank hebben we nu een regenbooguiting op een markante plaats in de openbare ruimte.’’ De bank staat midden aan het einde van de brug naar de Willemstraat, tegenover het Nassaumonument.

“Breda is een regenbooggemeente, en wij willen aan dit onderwerp het hele jaar door aandacht geven”, laat wethouder Miriam Haagh weten. “Iedereen moet hier zichzelf kunnen zijn. Het regenboogbankje maakt het onderwerp zichtbaar, het trekt de aandacht en hopelijk triggert het mensen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Wij wilden hier niet zomaar een regenboogbankje zetten, hiermee willen wij mensen aan het denken zetten.”

De bank is de vervanging van het regenboogpad. Dat pas was flink vervaagd de afgelopen jaren. Het idee is dat de regenboogbank langer mee zal gaan.

De bank werd geplaatst in het kader van de regenboogaanpak. De regenboogaanpak is een initiatief voor acceptatie voor de LHBTI-community. “Jammer genoeg is het nog altijd niet vanzelfsprekend dat mensen zichzelf kunnen zijn op het gebied van hun seksuele geaardheid’’, aldus wethouder Miriam Haagh. ‘’Daarom is het vieren van Coming Out Day heel belangrijk.’’

Volgens COC is het plaatsen van het bankje iets belangrijks. “Het lijkt iets klein en onbenulligs, maar het is super belangrijk. Zichtbaarheid als zo’n regenboogbank zorgt voor tolerantie en daarom is dit nodig. Zo laat Breda ook zien dat ze het belangrijk vinden en het zorgt hopelijk voor meer tolerantie. Maar het kan altijd meer, ook in Breda.”