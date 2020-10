Klaas Dijkhoff stopt als Kamerlid: ‘Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ergens anders heen’

BREDA - Klaas Dijkhoff stopt na de verkiezingen als fractievoorzitter van de VVD en lid van de Tweede Kamer. Dat heeft de Bredanaar vrijdagavond bekend gemaakt op zijn Instagram. “De afgelopen 10 jaar waren sowieso een fenomenaal avontuur”, aldus de VVD’er in zijn post.

Ondanks dat de Tweede Kamerverkiezingen pas in maart 2021 zijn, wil Klaas Dijkhoff het er toch alvast even over hebben. “Nu is het moment om wel of niet op de lijst te gaan en nu is het moment om die keuze te delen”, schrijft Dijkhoff op Instagram. “Na ruim 10 jaar aan het Binnenhof is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan groter dan naar wat een langer verblijf brengt. Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen.”

Toch verandert er voorlopig nog niks. Zo blijft hij tot zijn vertrek uit de Tweede Kamer fractievoorzitter van de VVD. “Ik blijf me een slag in de rondte werken, we gaan mooie discussie voeren over het verkiezingsprogramma van de VVD en ik zal me uit de naad werken om de nieuwe lijst sterke kandidaten te helpen een zo goed mogelijk resultaat te boeken op 17 maart.” Daarna zal de politicus zich als actief lid ‘Dijkhoff uit Breda’ voegen bij ‘de mooiste partij van Nederland’. “Ik kan mezelf wel uit de politiek halen, maar de politiek niet uit mezelf”, legt de Bredanaar uit.

Dijkhoff bedankt iedereen voor de input die hij via sociale media kreeg. “De afgelopen tien jaar waren ook een mooie tijd in de ontwikkeling van social media. Ik wil jullie bedanken voor alle grappige, kritische, terechte en onterechte opmerkingen in die tijd”. Verder vindt hij het voor nostalgisch terugblikken nog te vroeg. “ Kort samengevat: de afgelopen 10 jaar waren sowieso een fenomenaal avontuur. Nu eerst een mooie campagne en hopelijk een goede uitslag en dan op naar nieuwe avonturen!”

Reacties

Op de voor velen onverwachte keuze van Dijkhoff stromen veel reacties binnen. Zijn post op Instagram telt 12 uur na de bekendmaking bijna 300 opmerkingen. “Dat is absoluut onverwacht, ik had toch echt gedacht dat je ooit het roer zou overnemen”, “Jammer Klaas, je bent helder, no nonsens en duidelijk. Mijn stem had je. Ondanks dat erg veel succes” en “Wat zal ik je missen in de Kamer met de debatten, ik vind je goed, scherp, adrem en soms heerlijk sarcastisch”, zijn een greep uit de reacties onder zijn post.

Ook Minister-President en partijgenoot Mark Rutte laat van zich horen. Op LinkedIn plaatst hij dat Klaas Dijkhoff iemand is waar hij de afgelopen tien jaar iedere dag op heeft kunnen rekenen. “Een origineel mens en vlijmscherp politicus. Hij zegt waar het op staat en is eerlijk. Van Klaas kan ik zeggen dat hij het land boven de partij stelt, een mooie eigenschap. Dank je wel, Klaas!” Rutte sluit zijn post af met de mededeling dat Dijkhoff nog tot en met de verkiezingen fractievoorzitter blijft. “Blij dat ik tot die tijd met hem kan blijven samenwerken. Er is nog veel te doen!”