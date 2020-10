Een overzicht van Carnaval 2021: Wat gaat er wel en niet door in Breda?

BREDA - Hoe zit het nu precies tijdens carnaval? Sommige organisaties hebben de knoop al doorgehakt. Zij gaan definitief niets organiseren in 2021. Anderen kiezen er voor activiteiten deels wel te organiseren. En weer anderen twijfelen nog. Wij zetten het voor je op een rij.

Ginneken en Blauwe kei

Carnavalsvereniging ‘t Lestogenblik liet al eerder weten dat de bekendmaking van de Baron dit jaar intern zal zijn, wel is het online te volgen. Exacte informatie hierover volgt later. ’t Lestogenblik moest ook besluiten de traditionele en drukbezochte oudejaarsborrel in december af te lasten. Wel kan de jaarlijkse ludieke veiling van 28 november doorgaan. CC De Blauwe Kei laat weten dat de Broektocht niet door zal gaan. De optocht die normaal op zaterdag met carnaval door de Blauwe Kei en het Ginneken trekt kan geen vorm worden gegeven door de coronamaatregelen.

Haagse Beemden

In Giegeldonk zullen in ieder geval tot eind 2020 geen (grootschalige) activiteiten georganiseerd worden voor volwassenen. Dit betekent dat er dit jaar in ieder geval geen Plan de C(h)ampagne zal zijn en geen grootse installatie van de Prins van Giegeldonk (de installatie is wel online te volgen). Wel zien ze mogelijkheden om met de jeugd activiteiten te ontplooien, echter zal hierover eerst gesproken moeten worden met de Jeugd werkgroep en ouders.

Princenhage

Stichting C.C. ’t Aogje heeft besloten alle officiële carnavalsactiviteiten in en rond Princenhage af te gelasten.

Bavel

Stichting de Baviaonen heeft ook moeten besluiten dit carnavalsseizoen alle openbare activiteiten af te gelasten. Dit jaar is er geen Bonte avond, geen kindercarnaval en ook geen Tocht der Tochten.

Prinsenbeek

Het grootste gedeelte van de evenementen in Prinsenbeek zijn afgelast. Zo gaan de volgende evenementen niet door: Prinsenzitting, fietstocht, pompceremonie, kinderoptocht, Grote Optocht, Cup teruggave, prijsuitreikingen, wagenshow, open dag bouwschuren, Steek afnemen, voettocht, liedjesfestival, plaotjesavond, kapellenfestival, Prinsensuite, tableau der vorsten, Clubfeest, Karnavalsdienst, Van Alles Wa, BAK- en BRAK-Zittingen, BAK-Klassiekersmiddag, BAK-Teutenavond, Seniorenmiddag en tegelplein.

De volgende evenementen gaan wel door: BAK- en BRAK-Krant, Marktversieringen, lascursus, en BAK-Vaan

Ulvenhout

Bosuilendorp Ulvenhout zal door het coronavirus een andere vorm geven aan de carnaval. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Wel zal er in ieder geval een tentoonstelling in Heemkundemuseum Paulus van Daesdonck zijn. Foto’s uit de Prinsengalerij, die woensdag 25 juni werden overgedragen aan het bestuur van de S.U.C, zullen daar te zien zijn.

Centrum Breda

Het Kielegat besloot om de carnaval anders in te vullen, maar wel vooral op zoek te gaan naar mogelijkheden. Op woensdag 11 november wordt ‘de hoogheid’ sowieso gepresenteerd aan de stad. Dit zal echter niet publiekelijk zijn. Verder wordt wagenbouwers aangeraden zich te focussen op de volgende carnavaleditie.

De elfde van de elfde valt dit jaar op woensdag. Stichting Kielegat nodigt daarom alle Bredase basisscholen uit om mee te denken over een ‘carnavalesk’ jeugdprogramma op deze woensdag.

Teteringen

In ´Totdenringen´ zullen vooralsnog twee optochten zijn. Zaterdag 13 februari is er de jeugdoptocht van Teteringen en maandag 15 februari is de verlichte optocht van Teteringen.