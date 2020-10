Opnieuw meerdere coronabesmettingen binnen selectie NAC

BREDA - Opnieuw zijn er meerdere spelers van NAC besmet geraakt met het coronavirus. Dat maakt de club dinsdagmiddag bekend. Vorige week kwamen ook al een aantal besmettingen aan het licht.

Maandagochtend is de gehele selectie en staf opnieuw getest op het COVID-19 virus. Dit gebeurde door middel van sneltesten. Inmiddels zijn de resultaten van deze tests binnen. “Helaas zijn er naar aanleiding van deze tests nieuwe positieve testresultaten teruggekomen. Uit voorzorg en op advies van de GGD, is daarom besloten vooralsnog de trainingen niet te hervatten.”

De Graafschap

Normaal gesproken wordt er bij NAC één keer per week getest, bij voorkeur twee dagen voor de wedstrijddag. Vorige week werd de wedstrijd tegen De Graafschap door meerdere besmettingen afgelast. In de berichtgeving rondom de afgelasting werd al vermeld dat iedereen in thuisquarantaine ging, totdat er nieuwe tests werden afgenomen.

Sneltesten

Gisterenmiddag zijn er sneltesten afgenomen om te zien of het verantwoord was de trainingen te hervatten. “Inmiddels is gebleken dat dit niet het geval is. Aanstaande woensdag staan er nieuwe, reguliere tests (zogeheten PCR-testen) op het programma. De uitslagen van deze tests zullen doorslaggevend zijn voor het verdere verloop van de week. Momenteel doen wij er alles aan, in overleg en samenspraak met de betrokken partijen, om het virus zo goed mogelijk te bestrijden en verdere besmettingen te voorkomen.”