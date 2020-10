ION opent vestiging in Breda: ‘Tijdens corona liep het bij ons juist heel goed’

BREDA - De stad verwelkomt binnenkort een vestiging van ION. Een bedrijf dat zich specialiseert in Apple producten en deze ook weer herstelt wanneer er schade aan is. Het is de tweede vestiging voor eigenaar Adem Pinar. Waar Pinar in eerste instantie de opening door corona uitstelde, bleek later dat en vanwege de coronacrisis heerste er eerst wat twijfel.

Er is lang en goedover nagedacht, want het is niet de meest ideale tijd om een nieuwe vestiging van een winkel te openen. Toch denkt Adem Pinar van ION dat het de juiste keuze is nu voor Breda te kiezen. ‘’Eigenlijk kwam het originele idee om een vestiging te openen eind 2019’’, zegt Pinar. ‘’Uiteindelijk kwam corona er tussendoor en hebben we alles even on hold gezet. Omdat de zaken gewoon goed bleven lopen besluiten we nu alsnog om een vestiging in Breda te openen.’’

Mensen bleven ondanks de coronacrisis komen en producten van Apple aanschaffen. ‘’Ook qua reparatie bleven de mensen komen’’, aldus Pinar. ‘’Het is zelf zo dat het in dat opzicht meer werd. Mensen werken thuis en daar hebben ze toch vaker dat er een glas drinken over hun apparatuur valt. Zo kwamen er dus veel mensen binnen met schade door vloeistoffen in onze winkel.’’

Winkelformule

Pinar is zelf helemaal weg van de producten van Apple en staat dus ook voor 100 procent achter de producten en de winkel. ‘’Ik vind de producten enorm goed en ook fijn in gebruik. In onze winkel leveren wij bij reparatie dan ook originele onderdelen en we werken met lange garanties. Ik denk dat dat iets is wat ons formule werkend maakt.’’